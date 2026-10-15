Warum hat der Bär einen Stummelschwanz?

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Ausgabe Nr. 2980



Die Antwort auf diese Frage erfuhren Kinder und Erwachsene am Samstag, dem 10. Oktober, bei der deutschen Premiere der Aufführung mit dem Stück „Der vom Fuchs überlistete Bär“ nach Ion Creangă, der ersten deutschen Premiere der neuen Spielzeit 2026/2027 am Gong-Theater in Hermannstadt. Adaption und Regie hatte Éva Lábadi-Megyes inne, die deutsche Fassung des Textes besorgte die HZ-Redakteurin Cynthia Pinter. Je eine Aufführung der rumänischen Originalfassung – „Ursul păcălit de vulpe“ – wurde am Samstag und am Sonntag geboten. Unser Bild (v. l. n. r.): Die Puppenspieler Dominik Stühler, Adrian Prohaska, Jenö Major, Claudia Stühler und Angela Páskuy bedanken sich für den Beifall. Foto: Beatrice UNGAR