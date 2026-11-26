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Gedanken zum Advent / Von Dechant Bruno FRÖHLICH

Ausgabe Nr. 2986



Liebe Leserinnen und Leser der Hermannstädter Zeitung,

Brüder und Schwestern in Christus!

Es ist eines der bekanntesten Lieder, welches – wie kaum ein anderes aus unserem Evangelischen Gesangbuch – in der Lage ist, Adventstimmung in unseren Herzen, Häusern und Kirchen zu generieren: der Choral „Tochter Zion“ (EG 441). Der in unserer heutigen Zeit weniger bekannte Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876) hat jene Weissagung des Propheten Sacharja in diese unnachahmliche Versform gebracht und auf den viel bekannteren Georg Friedrich Händel (1685-1759) geht die Vertonung zurück; diese ist erst recht ein Meisterwerk musikalischer Kunst. Von seiner liturgischen Verortung her, gehört dies Bild vom Einzug jenes Königs, der arm und gerecht ist und auf einem Esel reitet, zu zwei verschiedenen Sonn- bzw. Feiertagen: sowohl zum 1. Adventsonntag, als auch zum Palmsonntag.

Was uns dieses Bild mitteilen möchte, ist einfach überwältigend und stand damals bzw. steht heute genau so im Gegensatz zu all dem, was wir hier auf Erden Tag für Tag erleben. Größer könnte der Kontrast gar nicht sein, als zwischen der hier beschriebenen Vision und der Realität des Alltags, damals wie heute.

Sacharja gehört zu den jüngsten Propheten des Alten Testaments: Während in den Anfangskapiteln von einer anbrechenden Heilszeit die Rede ist, sowie davon, dass Gott dafür Sorge tragen wird, dass das Volk aus der Verbannung sich wieder sammeln und nach Hause kommen wird (die historische Verortung ist das zu Ende gehende Babylonische Exil im 6. vorchristlichen Jahrhundert), so kann man davon ausgehen, dass der historische Hintergrund dieser Verse die Zeit nach dem siegreichen Feldzug Alexanders des Großen (etwa 330 v. Chr.) ist. Verheißung und Erfüllung des Prophetenwortes fallen je nach christlicher oder jüdischer Deutung unterschiedlich aus. Die christliche Exegese des Alten Testaments erkennt hier – gar nicht mehr filigran, wie bei anderen Texten, sondern klar und deutlich – unsern Herrn Jesus Christus.

Vor bald 30 Jahren, es war am Palmsamstag des Jahres 1997, wurde ich in Schäßburg zum Pfarrer der Evangelischen Kirche A. B. ordiniert. Meine Antrittspredigt musste ich einen Tag später, am Palmsonntag halten und als Predigtwort war damals von der Perikopenordnung her Johannes 12,12-19 vorgesehen: die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. In jenem Evangelium wird ein Prophetentext zitiert: kein anderer, als Sacharja 9,9 – „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“ (Joh. 12,15) Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle mich selber zu zitieren, und zwar aus dem Grund, weil ich es heute nicht anders formulieren würde oder könnte: „Der Auftrag, mit welchem ER von Gott in diese Welt gekommen war, war der, eine ganz andere Herrschaft – nämlich die Herrschaft Gottes – zu dokumentieren. Und die ist anders als menschliche Herrschaft. Es ist gerade dieser Ritt auf dem Esel zum Symbol des GANZ ANDERN, vor allem eben auch des gewaltlosen Herrschers geworden. Durch sein Tun hat Jesus gezeigt, dass es auch anders geht: nicht wie die Mächtigen, die die Untertanen niederhalten, sondern demütig und sanftmütig.“

Was mir persönlich in der letzten Zeit wichtig geworden ist – gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir in dieser Welt tagtäglich erleben oder via Bildschirm „serviert bekommen“ – dass Kirche nicht aufhören soll, den „GANZ ANDERN“ zu verkündigen; auch wenn das für manche(n) wie eine alte Leier klingt. Vor dreieinhalb Jahrzehnten, als Rumänien begann, sich Schritt für Schritt vom Kommunismus zu lösen, waren in politischer Hinsicht westliche Länder und ihre Demokratien für unsereinen große Vorbilder. Das hat sich in den letzten Jahren gravierend geändert und heute erkennen wir mehr denn je, dass der Lauf dieser Welt – sowohl nach westlichem, als auch nach östlichem Modell – in dieser Form zumindest, in die Irre führt. Man könnte fast verzweifeln, wenn es den GANZ ANDERN nicht geben würde: den König der sich nicht zu schade ist, auf einem Esel zu reiten. Das Bild von den Streitwagen und Kriegsbogen (heute müsste man die Flugzeuge, Panzer und Drohnen hinzufügen), die zerbrochen werden sollen, mag für diese Welt eine Utopie sein. Für uns ist es das Fenster in die Welt dessen, der „Frieden gebieten [wird] den Völkern“. IHM dürfen wir in freudiger Erwartung entgegen gehen!

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Christfest!