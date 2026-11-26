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KUKA Automatizare Romania feierte 15-jähriges Bestehen in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2986

Das letzte DWS-Mitgliedertreffen fand beim Sitz der Firma KUKA Automatizare Romania statt. Anlass war das 15-jährige Bestehen der Niederlassung hier. Neben dem Rückblick auf die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, gab es spannende Präsentationen zur Entwicklung und strategischer Ausrichtung der KUKA Gruppe, insbesondere in den Bereichen Processes & Controls und Services. Wolfgang Köber, DWS-Vorsitzender und Wiebke Oeser, deutsche Konsulin und DWS-Ehrenvorsitzende gratulierten dem Team von KUKA. Torsten Joerges, Geschäftsführer bei KUKA Automatizare Romania erzählte von der Entwicklung am Standort in Hermannstadt. Simon Qualek, Head of Sales und Project Management erzählte, was aktuell hier passiert und Thomas Forstner, Head of CoC OnSite, KUKA Systems GmbH, berichtete darüber, was in der KUKA Gruppe passiert. Anschließend wurde ein Rundgang durch die Hallen gemacht, wo weitere KUKA-Mitarbeiter über die verschiedenen Aktivitäten erzählten.

„Vor 15 Jahren, 2011, hat das alles hier angefangen”, erinnerte sich Joerges. „Zwei Kilometer die Straße weiter oben waren wir damals eingemietet bei einem unserer größten Lieferanten, C.M.A., und haben dort mit fünf Leuten im Keller angefangen, Vorrichtungen zusammenzuschrauben”. Die ersten für Ford und für CTS. „Das Schöne bei der Sache ist, man sieht in Rumänien, wie man improvisieren kann und teilweise muss”, sagte er. Er erinnerte sich daran, wie die Abnahme der ersten Vorrichtungen durch die Kollegen von Ford im Hof auf Bierzeltgarnituren erfolgte, da der Keller geflutet war.

2012 war man schon bei 22 Mitarbeitern. Ein Ziel war auch, Personal aufzubauen, das weltweit unterwegs ist und Montagearbeiten durchführt. Weiterhin wurden Leute gesucht, die gelernt haben, Roboter zu programmieren. Dann wurde auch eine Schulungszelle installiert, wo die Teilnehmer die Grundlagen lernten und dann Stück für Stück an der Baustelle und bei „Training on the Job” Erfahrungen sammelten. 2013 waren es 37 Mitarbeiter. C.M.A. wurde Teil der KUKA-Gruppe. 2014 zählte die Belegschaft 146 Mitarbeiter. Eine SAP-Software wurde eingeführt. 2015 war das Jahr mit vielen Turbulenzen. U. a. haben drei Geschäftsführer das Unternehmen verlassen. „Wir haben aber nicht den Kopf hängen lassen”, betonte Joerges. 2016 war man an die Kapazitätsgrenze gestoßen. Nachdem man auch in der KUKA-Gruppe viel für den Standort in Hermannstadt geworben hatte, entstand eine Planung für eine neue größere Produktionsstätte. 2017 erfolgte der erste Spatenstich, und innerhalb von einem Jahr ist der heutige Produktionsstandort entstanden. Zusätzlich ist man auf ein neues SAP-System umgestiegen, was die Arbeit innerhalb der KUKA-Gruppe vereinfachte. 2019 war man mit 285 Mitarbeitern auf dem Höchststand der Mitarbeiteranzahl. Gleichzeitig konzentrierte man sich mehr auf die Fertigung. Roboterprogrammierung ist hier seitdem kein Thema mehr. 11 Millionen Euro wurden in den Maschinenpark investiert, der auch heute noch ein gutes Fundament für die Fabrik hier ist. Heute zählt der Standort knapp 165 Mitarbeiter.

Simon Qualek war fünf Jahre lang als Expatriate hier aktiv und ab diesem Jahr hat er fest nach Rumänien gewechselt. Was bedeute Auftragsfertigung für KUKA? 15 Jahre Erfahrung, davon knapp 15 Jahre mit der KUKA Systems im Vorrichtungsbau, seit knapp vier Jahren auch in den weiteren Unternehmen der KUKA Gruppe, der KUKA Robotics, der Serienfertigung, seit zwei Jahren auch mit Drittkunden. „Der Vorrichtungsbau hat uns groß gemacht”, unterstrich Qualek. Der Vorrichtungsbau habe übrigens viele Facetten, es gebe viele Fertigungsverfahren und das spiegele sich auch im Unternehmen wieder. Man verfügt über eine Expertise im Bereich Fräsen von kleinen Teilen bis zu großen Schweißteilen. 2024/2025 wurden für ein deutsches Premium-OEM, einem hochwertigen Originalhersteller, die Dimension 13,5 Tonnen gefertigt, ein Highlight der letzten 2-3 Jahre.

Aber man könne sich auch um Kleinteile kümmern. Seit knapp fünf Jahren ist nämlich KUKA Systems als Muttergesellschaft von KUKA Rumänien im Bereich Batterieanlagenfertigung aktiv. Weiterhin werden ab diesem Jahr offiziell auch für die KUKA Robotics Montagearbeiten übernommen.

„Ich bin froh, dass wir heute so weit dastehen und euch wirklich ein Riesen-Portfolio zeigen können”, freute sich Thomas Forstner. Er bot auch einen Einblick in die Welt von KUKA. KUKA hat den Hauptsitz in Augsburg. Die Gruppe basiert auf sechs Säulen: KUKA Robotics, wo Industrieroboter gebaut werden; KUKA Systems, zu der auch KUKA Automatizare Romania gehört, ein Systemintegrator von Produktionsanlagen zur Fertigung von Produkten wie Maschinen bzw. Body Structure oder Batterien, aber auch Getriebe und Motoren; die Firma Swisslog, die für große Lagerhallen die Logistik machen, darunter für REWE oder DM; Swisslog Healthcare, zuständig für die Verteilung von Medikamenten in Krankenhäusern über Automatisierungs- und Logistiklösungen wie Rohrpostsysteme; KUKA China, das für den asiatischen Markt zuständig ist und im wesentlichen über das gleiche Portfolio verfüge. Das Gleiche wurde übrigens auch für den indischen Markt auf die Beine gestellt. Weiterhin gibt es Firmen mit Querfunktionen, wie die Firma Visual Components und Device Insight, die Softwareentwicklung für den kompletten KUKA Konzern machen. Bereichsübergreifende Unternehmensfunktionen gibt es auch noch betreffend, IT, Legal Compliance (Rechtsanwälte), Marketing, P&O (Personal und Organisation) und Strategie.

Die KUKA Systems hat ihren Ursprung 1898, als Johann Joseph Keller und Jakob Knappich in Augsburg eine Firma ins Leben riefen. Ursprünglich startete das Unternehmen als Acetylenwerk zur Herstellung von kostengünstiger Haus- und Straßenbeleuchtung. Ab Anfang der 1920-er Jahre wird die Firma über eine Tochtergesellschaft jahrzehntelang auch mit der Entwicklung und Produktion von Aufbauten für Straßenreinigungs- und Müllfahrzeuge bekannt. In den 1980er-Jahren konzentrierte sich der Konzern zunehmend auf Schweißanlagen und Robotik und gab die Sparte für Kommunalfahrzeuge schließlich ab.

1973 stellte KUKA den KR FAMULUS vor – den weltweit ersten Industrieroboter mit sechs elektromechanisch angetriebenen Achsen.

1982 erfolgte die Gründung der LSW Maschinenfabrik GmbH, die dann im selben Jahr in den IWKA-Konzern (später KUKA) aufgenommen wurde. Das Unternehmen spezialisierte sich auf automatisierte Montageanlagen für die Automobilindustrie, insbesondere für Motoren, Getriebe, Achsen und Bremssysteme. Später wurde das Portfolio um umfassende Test- und Prüfsysteme erweitert. 2009 wurde LSW in KUKA Systems integriert und bildete die Grundlage für den Geschäftsbereich Assembly & Test.

1983 wurde die erste Niederlassung in den USA gegründet. 2004 wurde das erste Werk in China aufgebaut. Seit 2016 gehört KUKA zum chinesischen Konzern Midea. 2018 ist KUKA in die E-Mobilität mit eingegangen, wo verschiedene Produkte hergestellt werden konnten. Und 2022 ist man in den automatischen Hausbaumarkt eingestiegen, wobei KUKA seine Robotik- und Automatisierungstechnologie zur Verfügung stellt. Gebäudemodule werden nämlich vollautomatisch in Fabrikshallen gebaut und dann auf die Baustelle gebracht.

KUKA machte etwa vier Milliarden Euro Umsatz. Eine Milliarde Euro wurden in den letzten fünf Jahren nur in Forschung und Entwicklung investiert. KUKA verfügt u. a. über ca. 50 Roboter Colleges für Roboter Schulung. Dann ist man an über 100 Locations weltweit anwesend, in über 50 Ländern, mit 14.500 Mitarbeitern aus 107 verschiedenen Nationen. „Also man sieht schon, wir leben die Diversity”, meinte Forstner und schlussfolgerte: „Wir können ein Produkt komplett abschließen von dem Vertrieb über die Projektmanagementebene, Inbetriebnahme, Konstruktion, Produktion, Montage und bis zum Service begleiten.“ Das Ganze sei ein Konstrukt, wo man auch aus Rumänien zugreifen kann. „Wir sind hier lokal, wir können aber global tätig werden”, laute das Motto.

Werner FINK