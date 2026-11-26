Ausgabe Nr. 2986
Das 9. Sibiu Magic Show Festival für Magie findet vom 5. bis 13. Dezember im Gong-Theater statt und bietet Shows mit Künstlerinnen aus Griechenland, Ungarn, Italien, Rumänien: „Katastrofa Show”mit Andrea Fedi (Italien), „Marton Crystal – Seifenblasen und Traum” mit Marton Crystal (Ungarn), „Magician VS. Magician” mit Eduard und Bianca Malița (Rumänien), „O lume plină de magie” mit Robert Tudor, „Youth Magic Workshop” mit Rubirossa (Griechenland), „Fantastic Magic Show” mit Christianis (Rumänien), „Magic Bubble Show by Robertino & Claudia Stroe” (Rumänien) und „CineMagic” der Compagnie Disguido, mit Guido Marini und Isabella R. Zanivan (Italien). Unser Bild: Szenenfoto aus CineMagic mit Isabella R. Zanivan (links) und Guido Marini. Foto: Gong-Theater