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Die 95. Landeskirchenversammlung tagte am 21. November in Hermannstadt

Ausgabe Nr. 2986

Die 95. Landeskirchenversammlung der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) hat am Samstag, dem 21. November, in Hermannstadt stattgefunden. Zum Auftakt feierten die Teilnehmenden einen Abendmahlsgottesdienst in der Ferula der evangelischen Stadtpfarrkirche. Die Predigt hielt der neugewählte Dechant des Mediascher Kirchenbezirks, Pfarrer Ulf Ziegler. Liturgen waren die Mediascher Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner und Bischof Reinhart Guib. Die Versammlung tagte sodann im Bischofshaus.

In seinem Bericht führte Bischof Guib u. a. aus: „Am Ende der Bibel fasst die Offenbarung im letzten Kapitel Gottes Wirken in dieser Welt zusammen und eröffnet zugleich einen Ausblick auf die kommende Welt. Unser menschliches Wirken dagegen bleibt Stückwerk. Es ist begrenzt, unvollkommen und immer wieder auf Gottes Erneuerung angewiesen. Deshalb begleitet uns die Jahreslosung 2026 als Zuspruch und Auftrag: ‚Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!‘ (Offb. 21,5) Unter diesem Wort habe ich mich Tag für Tag in meinem Dienst für unsere Kirche ausrichten lassen. Ich tue dies im zweiten Jahr nach der Wiederaufnahme meines Bischofsdienstes, nachdem ich am Vorabend des Nikolaustages 2023 einen Herzstillstand erlitten und ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Dieses Geschenk ist für mich bis heute Ansporn und Verpflichtung, die mir anvertraute Zeit und Kraft in den Dienst unserer Kirche zu stellen.

Bei allem, was wir als Kirche planen, gestalten und verantworten, bleibt entscheidend: Wir können und müssen unseren Teil beitragen. Das eigentliche Neu-Machen aber überlasse ich getrost unserem allmächtigen und barmherzigen Vater im Himmel. Ich vertraue darauf, dass er uns über Bitten und Verstehen hinaus nach seinem Willen verändert und seiner Kirche Zukunft schenkt.“

Am Nachmittag fanden Neuwahlen statt, unter anderem für das Amt des Bischofsvikars, des Landeskirchenkurators und des Landeskonsistoriums.

Neuer Bischofsvikar ist der Schäßburger Bezirksdechant Dr. Bruno Fröhlich. Vorgänger Dr. Daniel Zikeli, Stadtpfarrer in Bukarest und Bezirksdechant von Kronstadt, war nach vier Amtsperioden nicht mehr angetreten.

Mit großer Mehrheit im Amt bestätigt wurde die Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, die nun zu ihrer zweiten Amtsperiode antritt.

Neu gewählt wurden auch die weiteren Mitglieder des Landeskonsistoriums, die für vier Jahre gewählt werden.

Das Gremium besteht nun aus den drei geistlichen Vertretern, Hildegard Servatius-Depner, Pfarrerin im Bezirk Mediasch, Zoran Kezdi, Pfarrer in Heltau und Michelsberg sowie Dr. Peter Klein, Pfarrer in Petersberg und Brenndorf. Nicht mehr zur Wahl gestellt hat sich der Stadtpfarrer von Hermannstadt, Kilian Dörr.

Von der weltlichen Seite wurden im Amt bestätigt: der Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, Thomas Șindilariu, Dietmar Gross aus Deutsch-Weißkirch, der Bukarester Kurator Emil Ionescu und die Bistritzer Kuratorin Katharina Borsos, neu dazugekommen sind der Hermannstädter Kurator Dr. Holger Lux sowie die Leiterin des Altenheims in Hetzeldorf Antje Stecz.

Beatrice UNGAR