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Ausgabe Nr. 2986

Zum Auftakt der Skisaison 2026/2027, die in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne am Sonntag, dem 28. November, eröffnet wird, findet morgen, Samstag, den 27. November, ein Wettkampf im Parallel-Slalom statt. Teilnehmen dürfen Skifahrer ab 13 Jahren. Anmeldungen werden am Wettkampftag ab 8 Uhr vor Ort bestätigt, es folgt die Erkundung der Trasse und die Probefahrten. Ab 11 Uhr findet die Qualifikationsrunde statt und die Gruppenfinales ab 13 Uhr. Näheres dazu unter https://paltinisarena.ro/iarna/evenimente/sezon-2026-2027/eveniment/stire/slalom-paralel-special-1.html Foto: Tibi HILA