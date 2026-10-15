Mit „Fouss“ zum Heimsieg

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CSU Sibiu setzte sich gegen Dinamo durch

Ausgabe Nr. 2980

Der Oktober ist da und damit der Beginn der neuen Spielzeit in der Basketball-Nationalliga der Herren. Nach der ersten auswärtigen Niederlage (in Pitești 90:86) setzten sich die Hermannstädter am Samstag, dem 10. Oktober daheim, in der Transilvania-Halle gegen die Spieler von Dinamo Bukarest 100:92 durch, ganz zur Freude der vielen Adler-Fans.

Immer wenn eine neue Spielsaison beginnt, zählt und bewertet man auch die neuesten Spieler. Im ersten Heimspiel hob sich ein Spieler besonders hervor: Der aus Mali stammende Center Fousseyni „Fouss“ Traore war, wie man im Basketball sagt, „on fire“ und schaffte ein Double Double mit 30 Punkten und 12 Rebounds. Der 1,98 Meter große Spieler mit der Trikotnummer 45 wird bestimmt einer der Favoriten dieses Jahr. Traore ist 2002 in Bamako in Mali geboren und hat vorher bei SIG Strasbourg in Frankreich gespielt. Dorthin wechselte er nach der Saison 2024/25, nachdem er vier Jahre für die Brigham Young University Cougars (BYU) in den USA gespielt hatte.

Zweitbester Spieler war am Samstag MJ Randolph, den man seit vergangenem Jahr kennt, er machte 18 Punkte, 2 Rebounds und 6 Assists. Der schon seit Jahren für CSU spielende Monyea Pratt machte auch eine gute Figur mit 11 Punkten, 2 Rebounds und 9 Assists.

Das Heimspiel vor nahezu voll besetzten Rängen startete besser für die Hermannstädter Gastgeber, die nach dem ersten Viertel mit 26:23 in Führung gingen. Im zweiten Viertel kämpfte sich Dinamo zurück, sodass es zur Halbzeit 44:44 stand. Nach der Pause legten die Hermannstädter noch einmal zu, erzielten im dritten Viertel 30 Punkte und setzten sich mit 74:69 ab. Im Schlussabschnitt sorgten vor allem die erfolgreichen Dreipunktewürfe dafür, dass CSU den Vorsprung verteidigte und den ersten Saisonsieg perfekt machte.

Taktisch setzte die von Dan Fleșeriu trainierte Mannschaft gegen Dinamo Bukarest vor allem auf eine variable Offensive und eine starke Trefferquote aus der Distanz. Besonders die Dreipunktewürfe erwiesen sich als entscheidender Vorteil: Die Hermannstädter trafen zwölf Würfe von jenseits der Dreierlinie und öffneten damit Räume für weitere Angriffe. Dinamo blieb unter dem Korb gefährlich und erzielte dort 50 Punkte gegenüber 36 von CSU, konnte die Treffsicherheit der Gastgeber aus der Distanz jedoch nicht ausgleichen.

Als nächstes stehen für CSU Sibiu zwei Auswärtsspiele gegen Rapid Bukarest am Montag, 19. Oktober, 17.30 Uhr (Live-Übertragung auf Digisport und Prima Sport) und CSU Oradea, am Samstag, dem 24. Oktober, 18 Uhr, an. Daheim, in der Transilvania-Halle treten die Adler am 31. Oktober, um 18 Uhr gegen SCM Craiova an.

Cynthia PINTER