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Heinrich Heini Höchsmann und sein Bärenkalender für das Jahr 2027

Ausgabe Nr. 2986

Der gebürtige Hermannstädter Schriftsteller Heinrich Heini Höchsmann überrascht zum Jahresende mit einem Kalender, in dem er den Bären in seiner Vielseitigkeit vorstellt, ihn auf phantasievolle Weise ungefährlich nahe bringt, jedoch ihn keinesfalls jemand aufbinden will. 2027 soll das „Jahr des Bären” werden, wünscht sich der Autor, und lässt sowohl den kleinen als auch den großen Bären als Glückszeichen am Sternenhimmel des siebenbürgischen Horizonts leuchten.

In seinen bisherigen Veröffentlichungen ließ Höchsmann die Leserinnen und Leser mit dem lächelnden Auge des Optimisten und dem zwinkernden Auge des Satirikers an seinen Lebenserfahrungen und -betrachtungen sowie an der heilsamen Wirkung der „Scherzdichtung” teilhaben. Auch beim „Bärenkalender“ geschieht dies keineswegs nur statisch, denn Schwung und Lebensfreude bringen unerwartete dynamische Beschleunigung in diese „wunderbären“ Artgenossen. Man begegnet hier Bären, die sich teils genussvoll, friedlich und freundlich, teils neugierig, unternehmungs- und angriffslustig durch das Jahr suhlen, tapsen oder klettern, kämpfen, und beweisen, dass sich hinter Drolligkeiten überraschende Spitzfindigkeiten verbergen. Und manchmal „satierisch“ gute dazu, auch wenn einige Apostrophierungen rätselhafte Interpretationen ihres Autors bleiben.

Reizvoll ist die Verkörperung von menschlichen Charaktereigenschaften, anfangs durch ihr Verstecken unter dem Schutz des dicken Bärenfells und ihre darauffolgende Entblößung im gereimten Wortspiel oft mehrdeutiger Begriffe, die den Kalenderblätterer über Bild und Wort mit dem Bärendompteur verbinden. Wortwitzig-kreativ und optisch anregend will Heinrich Heini Höchsmann mit seinem originellen Bärenkalender durch das Jahr begleiten, unterstützt durch eine aus dem Künstlichen durch schöpferische Phantasie ins Künstlerische gewandelte Darstellung, die seinen geliebten Haupthelden mal drollig-lieblich, mal komisch-überzeichnet erscheinen, aber überall der gewinnende und sympathische Monatsheld bleiben lässt.

Weiterblättern im bärigen Jahresbuch macht Freude und eröffnet auch Gelangweilten neue Horizonte, denn Winterschläfrigkeit findet zum Jahresende optische Aufputschmittel.

Es wird eine unterhaltsame Parade geboten, bei der sich Stärke und Schwäche das Gleichgewicht halten und durch die Harmonie des Reimes in ihrer Rauheit geglättet werden. Da der Tanzbär nicht mit von der Partie, aber sicherlich auf der nächsten Party mit dabei ist, darf sich der Rhythmus in Beschwingtheit freier bewegen.

Letztendlich triumphiert der fabulierende Autor, denn auch das stärkste Tier kommt mal in Fabelhaft. Und das ist fabelhaft…

Dieser Kalender ist – mal ehrlich – für geistreiche Zeitdompteure „unentbärlich“. Brigitte KRÄCH