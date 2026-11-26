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Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien

Ausgabe Nr. 2986

Die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) trat am Freitagnachmittag, dem 20. November, zu einer ordentlichen Sitzung im Spiegelsaal des Forumshauses in Hermannstadt/Sibiu zusammen. Die Sitzung wurde vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr geleitet, an ihr nahmen Vertreter aller fünf Regionalforen, Geschäftsführer der DFDR-Stiftungen und ADJ-Vorsitzende Corina Stănese, der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț sowie Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen (DRI) Thomas Șindilariu teil. Ebenda hatte zuvor der Vorstand des DFDR getagt. Im Anschluss an die Sitzungen wurde das von Hannelore Baier, Rudolf Gräf, Benjamin Józsa und Paul-Jürgen Porr herausgegebene Handbuch „Die Deutschen in Rumänien“ vorgestellt.

Vor den Vertretern informierte zunächst Dr. Porr aus seiner Tätigkeit seit der letzten Berichterstattung im März dieses Jahres. Er erwähnte die Gespräche mit deutschen und österreichischen Politikern, die Präsenz bei Minderheiten-Kongressen sowie Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen in Rumänien. Der Abgeordnete Ganț teilte mit, dass die Fraktion der nationalen Minderheiten beschlossen hatte, für die Einsetzung von Luca Niculescu als Premier zu stimmen. Infolgedessen wurden ihr bei der danach erfolgten Haushaltsumschichtung die am Jahresbeginn rückbehaltenen 10 Prozent der ihnen aus dem Staatshaushalt zustehenden Mittel rückerstattet und für 2027 dieselbe Summe wie heuer für ihre Organisationen zugesagt. Auch hatte er ein gutes Gespräch mit dem neuen Premier sowie dem PSD-Vorsitzenden Sorin Grindeanu. Zu Unterrichtsfragen sprach er mit dem vorherigen Minister Mihai Dimian betreffend den Posten des stellvertretenden Schulinspektors im Kreis Hermannstadt und mit dem für das voruniversitäre Schulwesen delegierten amtierenden Minister Sorin Ionescu über das Zentrum für Lehrerfortbildung Mediasch. Er schlug vor, bis zur nächsten Vorstandssitzung in Erfahrung zu bringen, ob die vorgeschlagene Verwaltungsreform die deutschen Gemeinschaften benachteiligen könnte, um darüber beraten und vorbeugen zu können. Unterstaatssekretär Șindilariu wies erneut auf die Wichtigkeit einer akkuraten Abrechnung der Mittel hin. Den Bericht der DFDR-Schulkommission stellte Monika Hay vor, jenen der Wirtschaftskommission Dr. Christian Chioncel.

Die Vertreterversammlung hatte mit der Abstimmung über die von Dr. Porr unterbreiteten und vom Vorstand zuvor genehmigten Beschlussanträgen zur Regelung des legalen Status des Bukowina-Forums begonnen. Einstimmig angenommen wurden die Anträge, das 1994 gegründete und praktisch inexistente Regionalforum juristisch aufzulösen und mit den Vertretern der Ortsforen in der Bukowina neuzugründen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Haushaltsumschichtung, bei der die bei der letzten Sitzung gekürzten Mittel nun infolge des Versprechens, dass das DFDR die 10 Prozent aus dem Staatshaushalt doch erhält, in Absprache mit den Regionalforen diesen erneut zugeteilt wurden. Desgleichen genehmigte die Vertreterversammlung, dass der Vorsitzende bis zum Jahresende anfallende Umschichtungen innerhalb von Kulturprojekten unterzeichnen darf.

Als neue Mitglieder in den DFDR-Vorstand wurden die seit der letzten Vorstandsbestätigung gewählten Vorsitzenden der Regionalforen Altreich und Banat, Christian Töpfer bzw. Benjamin Neurohr, gewählt.

Betreffend die Jugendarbeit berichtete ADJ-Vorsitzende Corina Stănese, dass sich heuer 30 Jahre seit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Jugendorganisationen jähren, worauf eine Fotoausstellung im Eingangsbereich zum Spiegelsaal hinwies. Die Jugendarbeit hatte im Mittelpunkt des diesjährigen Sachsentreffens gestanden, am Wochenende fand ein Tanzgruppentreffen mit 120 Teilnehmern statt, die ADJ hat sich aber auch ein neues Logo gegeben, unter das sie die nächsten 30 Jahre Tätigkeit stellt.

In der Vorstandssitzung war im Beisein von Chefredakteurin Nina May eingehend über die inhaltliche Ausrichtung und Gestaltung der Titelseite der ADZ sowie die Verbesserung der Kommunikation zwischen Forum und Zeitungsredaktion gesprochen worden. Aus Anlass der 20 Jahre seit dem EU-Beitritt Rumäniens, schlug MP Ganț vor, einen Helge-Fleischer-Jugendpreis zu stiften für einen bis 33-jährigen Jugendlichen, der sich für die Belange der deutschen Minderheit und europäische Werte eingesetzt hat.

Dr. Klaus Fabritius schlug vor, einen DFDR-Buchpreis ins Leben zu rufen, mit dem eine im letzten Jahr erschienene Publikation in deutscher Sprache oder betreffend die deutsche Minderheit gewürdigt wird.

DFDR