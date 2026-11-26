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Gastauftritt aus Argentinien: ,,Un Poyo Rojo“

Ausgabe Nr. 2986

Der kleine Saal im „Gong“-Theater in Hermannstadt war am Donnerstag der Vorwoche ausverkauft. Das spricht für das Stück „Un Poyo Rojo“, „ein roter Hahn“. Ein einstündiger Mix aus zeitgenössischem Tanz, Komödie und Sport, präsentiert von Luciano Rosso und Alfonso Baron, zwei durchtrainierten argentinischen Schauspielern mit perfekter Mimik und präziser Action. „Der Körper wird abwechselnd zum Mittel der Verführung, zur Waffe der Einschüchterung und zum Ausdruck von Verwundbarkeit“, heißt es im Programm-Heft. Treffend beschrieben.

Zum Stück: Zwei Männer treffen sich in einer Umkleidekabine. Ein Radio spielt – live – Musik und Nachrichten und was als scheinbar banaler Konflikt beginnt, wird zu einem Duell der Verführung, der Egos und des Verlangens. Das Stück dreht sich um Anziehung, Rivalität und die Zerbrechlichkeit der Männlichkeit.

Ausgerechnet zwei Argentinier – um beim stereotypen Vorurteil über Machos zu bleiben – setzen sich sehr ironisch mit der Männlichkeit auseinander.

Aus dem sportlichen Nahkampf wird plötzlich ein sexuell aufgeladenes Buhlen, ein Machtspiel um Dominanz zwischen den beiden Gockeln. Ein Balz-Tanz, den Männer Frauen gegenüber aufführen, ein Tanz, der oft in Belästigung ausartet. Die „Verfremdung“ beim Stück, zwei Homosexuelle – aber vielleicht sind sie es gar nicht – „baggern“ sich an.

Die Reaktion des Publikums? Lauthalses Lachen, besonders Frauen wurden wohl an die tägliche Anmache von Machos erinnert.

Luciano Rosso und Alfonso Barón wollen mit diesem Stück herausfordern, die Zuschauenden aus der Komfortzone holen. Eine gelungene Provokation und das auch noch, ohne ein Wort zu sagen.

Luciano Rosso ist bereits zum vierten Mal in Hermannstadt. 2019 mit „Furor“, 2022 und 2025 mit „Apocalipsync“ und jetzt mit „Un Poyo Rojo“. Und es steht schon fest, dass der Argentinier Luciano Rosso auch schon für 2027 in Hermannstadt auf dem Programm steht. Wie Intendant Adrian Tibu in der Pressemitteilung verrät, handelt es sich um ein Stück, das vor kurzem in Miami uraufgeführt worden ist.Mehr verrät Tibu nicht, aber er schwärmt: „Wir lieben diesen Schauspieler!“ Das war auch im Saal zu spüren.

„Un Poyo Rojo“ wurde erstmals 2008 in Buenos Aires aufgeführt. Seit 2015 sind Rosso und Baron mit dem Stück unterwegs, sie traten in mehr als 30 Ländern in Europa, Amerika und Ozeanien mehr als tausend Mal auf. Von der Uraufführung im Théâtre du Rond-Point in Paris über das Edinburgh Festival Fringe, hat die Aufführung sowohl Publikum als auch Kritik für sich eingenommen.

Die Kritik gebündelt: Virtuos, humoristisch, urkomisch, technisch beeindruckend und makellos, überschäumend, machtdemonstrierend, entlarvend, eine Aufführung, die auch durch ihr unerwartet zärtliches Ende überrascht.

Der Schauspieler, Tänzer und Choreograf Luciano Rosso ist bekannt für seine Ausdruckskraft und seine Fähigkeit, Bewegung zu einem besonderen Spektakel zu machen. Der Schauspieler, Tänzer und Choreograf Alfonso Barón bewegt sich zwischen Theater und zeitgenössischem Tanz.

Unter der Regie von Hermes Gaido entwickeln die beiden Künstler eine Beziehung auf der Bühne, in der sich Wettbewerb und Anziehung, Stärke und Verletzlichkeit, Absurdität und Zärtlichkeit in rasanter Folge abwechseln.

Wolfgang MAYR