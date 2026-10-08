Bunt, kreativ, offen, mehrsprachig

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20 Jahre seit der Gründung des Jugendwerks der EKR in Kleinschenk/Cincșor gefeiert

Ausgabe Nr. 2979

„Lorenz Joachim Mitarbeiterkreis“ so interpretierten alle anfangs das Kürzel LJMK, das für Landesjugendmitarbeiterkreis steht, konnten die bei dem Fest zum 20. Gründungsjubiläum des Jugendwerks der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien (EKR) Anwesenden am Samstag, den 3. Oktober, in Kleinschenk erfahren. Mit viel Humor, Kreativität und Herzblut hatten die Jugendlichen dieses Fest vorbereitet, für das Gastgeberin Dr. Carmen Schuster, Bezirks -und Landeskirchenkuratorin, großzügigerweise die Anlage um alte Schule, Kirchenburg und ehemaligem Pfarrhof zur Verfügung gestellt hatte.

Zum Auftakt des unter dem Motto „Vom WENIG zum WIR. Ein Korb voller Leben“ stehenden Festes fand in der evangelischen Kirche ein von Musik und Theaterspiel geprägter Gottesdienst statt. Bunt, kreativ, offen und mehrsprachig – Deutsch, Rumänisch, Englisch – ging es dabei zu. Begrüßt wurden die Anwesenden zunächst von dem Vorsitzenden des Jugendwerks, Pfarrer Wolfgang Arvay, der auch als Liturg diente.

Im Vorfeld der Predigt gab es ein Theater-Intermezzo, geboten von mehreren Jugendlichen zum Thema Speisung der 5.000, nach der 12 Körbe Brotkrumen übriggeblieben sind. Das Thema der 12 Körbe wurde an diesem Festtag immer wieder aufgenommen.

Die Predigt hielt Diakonin Cristina Arvay, Geistliche für die Jugendarbeit beim Jugendwerk der EKR, die zunächst als Teilnehmerin, dann als Referentin für Kinder- und Jugendarbeit und nun im Vorstand des Jugendwerks tätig ist. In ihrer Predigt wies sie immer wieder auf das Ziel hin: Jesus. Den Namen des Erlösers hatte sie auf eine gelbe Hinweistafel geschrieben, die sie immer wieder hochhielt. Mit diesem Ziel vor Augen habe sie sich engagiert und es gilt, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Der Festgottesdienst wurde musikalisch untermalt von der Jugendwerk-Band beschwingt und mitreißend. Als Guide fungierte anschließend auf dem Gelände des Pfarrhofes Jonathan Servatius-Depner. Es gab Angebote aller Art, angefangen vom Jugendcafé, über Sport und Spiele, Foto-Booth-Stand, Escape Room, Malwand bis hin zum Kistenklettern auf dem Gelände der Kirchenburg.

Im Großen Zelt erfuhren die Gäste und die Jugendlichen mehr über die Anfänge des Jugendwerks. Diese gehen in die Zeit vor 1990 zurück, in der Pfarrer Wolfgang Rehner jedes Jahr in der letzten Augustwoche junge Konfirmierte zu Rüstzeiten eingeladen hat. 1994 wurde Pfarrer Joachim Lorenz vom Landeskonsistorium der EKR zum Beauftragten für Jugendarbeit ernannt. 1995 fand das erste Treffen des Landesjugendmitarbeiterkreises und 1998 der erste Jugendtag in Tartlau statt. Er wird seither jedes zweite Jahr organisiert, im Jubiläumsjahr als Sommerfestival. Das erste Jungscharlager wurde im Jahr 2000 im Zizin-Tal organisiert und danach regelmäßig bei Rosenau.

Als eigenständiger Verein gegründet wurde das Jugendwerk 2006 beim Sachsentreffen in Birthälm. 12 Kirchengemeinden sind heute Mitglieder. 2007 nahm Cristina Arvay ihre Arbeit als Referentin für Kinder- und Jugendarbeit auf, 2019 übernahm Alex Arhire. Mehr dazu finden Sie unter https://jugendwerk.ro

B. U.