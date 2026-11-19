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Musikalisch-literarische Siebenbürgenstunde der Superlative in Berlin

Ausgabe Nr. 2985

Eine Berliner musikalisch-literarische Siebenbürgenstunde der Superlative mit Ton & Text aus und über „das Land hinter den Wäldern“, also Siebenbürgen versetzte das Publikum Anfang November in eine andere Welt. Nicht in einer siebenbürgischen Wohnstube sitzen wir, nein, wir sitzen im ehemaligen Wohnhaus von Bertolt Brecht und seiner aus Wien stammenden Ehefrau Helene Weigel, wo wir von Dr. Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin im Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam, gastlich empfangen und zu einer herbstlichen Siebenbürgenstunde mit Musik und Literatur eingeladen werden. An der Wand hängt zur geographischen Vergewisserung die Landkarte Rumäniens mit seinen verschiedenen Regionen. Mittendrin sind die prächtigen Karpaten zu sehen. Hier liegt Siebenbürgen, Transsilvanien, Ardeal, Erdely. Märchenhaft ist das Land hinter den Wäldern, reich an Kultur und Literatur.

An der anderen Wand des Literaturhauses prangt der berühmte „rote Mond“ von Bertolt Brecht. Georg Aescht, Literaturexperte, ein echter Siebenbürger aus Zeiden/Codlea/Feketehalom, der durch diese Siebenbürgenstunde führt, wird sowohl Brecht als auch den „roten Mond“, der in Adolf Meschendörfers „Siebenbürgischer Elegie“ ebenfalls vorkommt, in seine Ausführungen einbeziehen.

Das Land hinter den Wäldern, das Land, wo sich Fuchs und Has’, Wolf und Bär begegnen, ist eine multiethnische Region, in der es – im Unterschied zu den Ländern der westlichen Breitengrade – keine Religionskriege gab. Türken und Tataren fielen ein und wüteten vielerorts, doch dann gingen sie auch wieder. Geblieben sind die einzigartigen Wehrkirchen: Noch immer trutzig stehen sie da – in den Ortschaften und in der hügeligen Landschaft. Wer will, kann zu ihnen reisen und sie bewundern.

Während Georg Aescht erzählt und liest, ist für die heiteren Klänge, die wohltuende Musik, das Ehepaar Angela und Hans Seiwerth zuständig. Verschiedene Instrumente wie Zither, Flöte und Gitarre kommen zum Einsatz. Doch vor allem die wunderbare Stimme der beiden Musiker ist zu vernehmen. Auch die Seiwerths sind waschechte Siebenbürger.

Das kleine Büchlein „Europa erlesen: Siebenbürgen“, das mit einer erstaunlichen Vielfalt aufwartet, steht im literarischen Mittelpunkt. Im Jahr 1999 hat es Georg Aescht im Klagenfurter Wieser Verlag herausgegeben. Darin sind die siebenbürgischen Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Sprache versammelt, aber auch einige Literaten, die sich aus purer Faszination für Siebenbürgen den Landstrich zum Thema auserkoren haben.

„Ehern wie die Gestirne zogen die Jahre herauf,/ Ach, schon ist es September./ Langsam neigt sich ihr Lauf“ – Adolf Meschendörfer, der Kronstädter Schriftsteller, wird öfter erwähnt: nicht nur mit seiner legendär raunenden „Siebenbürgischen Elegie“, sondern auch mit einem Prosatext über das Zeidner Bauerngeschlecht Millen-Müll, als dessen Nachfahre sich Georg Aescht versteht. Passend zur Herbststimmung intoniert Hans Seiwerth die kleine Elegie September, gewidmet seinem Freund Hellmut Seiler.

Als Siebenbürger Goethe wird der Hermannstädter Oskar Pastior genannt. In einem autobiographischen Prosatext lässt er sich auf sein eigenes Leben auf eine skurrile Weise ein: „Obwohl mein Vater nicht nur Zeichenlehrer war, sondern auch später einmal starb, hat meine Mutter mich zwar sowohl in Siebenbürgen als auch in jenem Jahre, das für mein weiteres Leben ausschlaggebend werden sollte, aber doch geboren.“ Das Prosastück klingt mindestens so ungewöhnlich wie seine Gedichte.

Peter Huchel aus Großlichterfelde bei Berlin sprach dem ganz gewöhnlichen Heuweg ein Gedicht zu, worauf ihm Werner Söllner aus Horia im Banat mit einem „Siebenbürger Heuweg“ antwortete: „Hinter den Bergen am Waldrand/ neben dem schwarzen, unruhigen Vieh/ im gelben Hornissengewölk, hier/ war ich, eingewickelt/ in die dunklen Tücher des Mittags/ unterm Wildapfelbaum.“

Ein anderer berühmter siebenbürgischer Poet wurde ebenfalls gewürdigt: der vor Kurzem verstorbene, in Hermannstadt geborene Franz Hodjak. Sein „michelsberger abendidyll“ führt mitten hinein in die Atmosphäre des Dorfes mit seinen steinigen, engen Gassen, mit seinen umherlaufenden Hühnern und den verschiedenen Katzenarten, mit seinen blühenden Bäumen – und nicht zuletzt mit der uralten romanischen Basilika, die auf dem Michelsberg thront und zum Wahrzeichen des Ortes geworden ist.

Auch eine Hommage an die siebenbürgisch-sächsische, aus Malmkrog stammende Mundartdichterin Grete Lienert wurde mit Text und Ton gedacht – und überhaupt folgte jedem Text (in diesem Artikel werden nur einige Schlaglichter erwähnt) immer ein stimmiges, musikalisches Pendant, so dass sich die Berliner Siebenbürgenstunde als durch und durch harmonisch erwies. Schließlich leben – wie Ingeborg Szöllösi in ihrem Grußwort betonte – die unterschiedlichen Nationalitäten dieses Landstriches tagtäglich nach dem Motto der EU „In Vielfalt geeint“, und bemühen sich seit Jahrhunderten, miteinander gut auszukommen.

Ein ungarisches Lied „A tábortűznél“ erklang am Anfang. Ein rumänisches Lied kommt gegen Ende zum Tragen: „Și așa-mi vine câteodată“ – ein Lied über das, was die Rumänen „dor“ nennen, ein Begriff, der sich kaum in eine andere Sprache übersetzen lässt und den Georg Aescht treffend mit einem Ausruf übersetzt: „Herzschmerz, du!“. Ähnlich unübersetzbar ist auch der Begriff „doina“, der eine lyrische Gattung bezeichnet und den Aescht als „Klagelied, das gewöhnlich Liebes- oder anderen Kummer zum Thema hat“, einführt. Das gleichnamige Gedicht des berühmten rumänischen Dichters George Coșbuc liest er – zuerst in der Originalsprache, dann in der deutschen Übersetzung – vor: „Du weinst so leicht, mein Mädchen,/ Fühlst bitter jeden Schmerz,/ Und bist Du traurig, Doina,/ So bricht auch uns das Herz./ Und dennoch bringt dein Weinen/ Uns immer Trost (…)“.

Musiker Hans Seiwerth antwortet darauf mit einem von ihm selbst vertonten Gottfried-von-Herder-Zitat – es geht um jenen Philosophen, der 1744 in Mohrungen (Masuren) das Licht der Welt erblickte und 1803 in Weimar starb. Die Conclusio des Liedes ist: „Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss.“ In seinem Heimatlied springt Seiwerth musikalisch von Johannes Honterus, über Hermann Oberth bis in die Neuzeit zu Peter Maffay.

Im „Siedlerspiegel“ des siebenbürgisch-sächsischen Schriftstellers Joachim Wittstock ist über die einstigen Vorfahren von Maffay und Konsorten Folgendes zu lesen: „Von Leuten berufen, die selbst nicht genau wussten, was sie versprachen und in was für Geschichten sie einen da hineinritten, brachen sie auf von Mosel und Rhein, diese Brotlosen: jedoch wer brotlos ist, wird Brot schaffen.“ Mit einem Augenzwinkern liest Georg Aescht diese Zeilen und betont, Joachim Wittstock sei der einzige Schriftsteller in dieser literarischen Runde, der nicht in den Westen ausgewandert sei und bis heute in Hermannstadt lebe.

In einer letzten großen Volte schwappt die Literatur jenseits der Wälder nach Budapest in die ungarische Hauptstadt zu István Eörsi über. Von ihm erzählt man sich, er sei einst mit Freunden in die siebenbürgisch-ungarischen Gemeinde Szék gereist und von Land und Leut’ so beeindruckt gewesen, dass er dem Dorf ein Prosastück widmete: „Mitte der siebziger Jahre nahm ich gemeinsam mit dem Choreographen Ferenc Novák, dem Fotografen Péter Korniss und dem Meistertänzer Sándor Vásárhelyi in der siebenbürgisch-ungarischen Gemeinde Szék an einem Fest teil. Da meine Begleiter zum Arbeiten hingefahren waren, mußte ich, auch in ihrem Namen, die repräsentative Funktion des Gastes aus Budapest übernehmen. Ich drückte die Ellbogen an den Leib, senkte den Kopf bis an den Rand des Glases und kippte, ohne die Ellbogen zu bewegen und in einem Schwung den Pflaumenschnaps hinunter, der sicherlich mehr als fünfzig Prozent hatte. Da ich diese Operation, die jedesmal mit Anstoßen verbunden war, zur Rettung der Ehre unserer Hauptstadt mindestens zwanzigmal ausführen mußte, erlebte ich die Stunden dieses Festes in einem Bauernhaus wie einen surrealistischen Traum. Petroleumlicht, Halbdunkel, Burschen und Mädchen im stampfenden Tanz – aber die Volkstracht war ihre Kleidung, keine Requisite, kein Putzwerk.“

In der Siebenbürgenstunde im Brecht-Haus gab es sowohl wehmütig als auch fröhlich Stimmendes, doch bestach vor allem die den Landstrich charakterisierende Bodenständigkeit, die sich laut Georg Aescht und Hans Seiwerth nicht nur in der eigentlichen Hymne des Region, in „Siebenbürgen, Land des Segens“, sondern vor allem in der zweiten Hymne Siebenbürgens manifestiere: „Af deser Iërd“ (Auf dieser Erde) – vom Musiker in siebenbürgisch-sächsischer Mundart vorgetragen.

Highlight und Abschluss des Abends war das populäre Lied vom „Hänschen klein“, das große Pläne hat und seine Mama verlässt, sich dann aber besinnt und zu ihr zurückkehrt. Deutsch fangen die Musiker zwar an, doch dann verselbstständigt sich Hans Seiwerth und reist mit seinem Hänschen und seiner Gitarre weit in die Welt hinaus – die Reise beginnt im siebenbürgischen Stolzenburg, wo Hans Seiwerth aufwuchs, und erstreckt sich über sämtliche Tonalitäten und Darbietungsweisen der Völker in Rumänien bis hin zu den Völkern rund um den ganzen Globus, so dass wir von Siebenbürgen aus in der Türkei, Griechenland, Georgien, Russland, China, Alaska usw. landen. Mit Seiwerths „Hänschen klein“-Komposition kommen wir zu dem Schluss, dass die „Stimmen der Völker in Liedern“ (Herder) keine Grenzen kennt – die Sprache der Poesie und Musik ist universal und wird von jedem verstanden. Und damit ist bewiesen, wie sehr die kleine „Provinz“ Siebenbürgen zu Großem inspiriert und bei Weiten nicht „hinterwäldlerisch“ ist, sondern zu Europa und der ganzen Welt gehört.

Es war ein gelungener Spätnachmittag in Berlin, der gewiss auch Bertolt Brecht verzaubert hätte. Die Wälder der Karpaten schienen allen plötzlich ganz nah zu sein.

Christel WOLLMANN-FIEDLER