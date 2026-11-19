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Neuer Bildband zum Donaudelta erschienen

Ausgabe Nr. 2985

Über das Donaudelta, dem Paradies der Wasservögel, gibt es viele schöne Bildbände. Aber diese Bildband ist etwas anders. Schon der Titel, „Donaudelta und die Steppen der Dobrudscha“ zeigt, dass der Inhalt viel umfangreicher ist. Also nicht nur das Donaudelta, sondern auch die hoch interessanten Landschaften südlich des Deltas, das Gebiet zwischen der Donau im Westen und dem Schwarzen Meer im Osten. Der Namen des Verlags, Natur+Text, zeigt das es nicht nur ein Bildband ist, sondern ein Buch mit ausführlichen Texten zu den Bildern. Auch die Arbeit wurde geteilt, Christoph Robiller als Hobby-„Naturfotograf“ zuständig für die Bilder, Christoph Unger, Biologe, zuständig für den Text.

Die mehr als 197 Bilder sind in einem Jahrzehnt entstanden, und sind von einem Fotografen abgelichtet, der von dieser Landschaft gefesselt ist und immer wieder hierher gekommen ist, der Text dazu ist wissenschaftlich genau, mit vielen Einzelheiten, den nur ein gut dokumentierter Biologe schreiben konnte. Der Kontrast zwischen der Wasserwildnis des Donaudeltas und der trockenen Steppe der Dobrudscha wiederspiegelt sich auch in den Bildern und im Text.

Nach kurzen einführenden Worten werden präzise Daten über die Fauna und Flora dieser Landschaften geliefert. Nur einige Beispiele: Einen Bildband über das Donaudelta ohne Pelikane gibt es nicht. Sicher sind in diesen Jahren tausende gute Bilder von Pelikanen entstanden, aber ausgesucht haben die Autoren besondere, wie das vom Rosapelikan, der mit Geschick einen großen Fisch in seinen Schnabelsack verstaut, die Drohnenaufnahme vor der Fischjagd, oder den Krauskopfpelikan mit seinen Jungen. Aber auch wunderschöne und interessante Bilder und Texte über andere Vogelarten, wie Seeschwalben, Blauracke, Bienenfresser und andere sind in dem Band enthalten. Auch finden wir im Buch Bilder und Text über einen neuen Brutvogel im Donaudelta, der vorher nur als Gast bekannt war, die Fischmöwe, die erst seit einigen Jahren im Donaudelta sesshaft geworden ist. Zukurzgekommen sind auch nicht die anderen Tierarten des Deltas und der Dobrudscha, Fische, Frösche, Eidechsen, Schlangen, Schildkröten, Säugetiere. Über die einheimische Sumpfschildkröte, finden wir einen längeren Text, und über die Schlangen wird ausführlich berichtet, neben dem Text finden wir Bilder der Würfelnatter oder der seltenen Wiesenotter.

Wie schon gesagt ist im Bildband ein ausführlicher Teil den Steppen der Dobrudscha und den Macin-Bergen gewidmet. Wunderschöne Bilder über die Steppen-Pfingstrose, vielleicht das Sinnbild der Dobrudscha, aber auch über andere typische oder seltene Pflanzenarten wird berichtet. Auch Schmetterlinge dieser Gegend und andere Insekten, wie die Große Sägeschrecke oder die Kupferpanzerschrecke sind abgebildet.

Den vielen Säugetierarten des Donaudeltas und der Dobrudscha, die oft in anderen Bildbänden über das Donaudelta fehlen, sind einige Seiten gewidmet. Wir erfahren Einzelheiten über die Schakale, über die verwilderten Pferde, auch über die Sorgen, die mit ihnen verbunden sind. Ganz sicher ist aber eines der schönsten Bilder, dass von der Wildkatze in der Nacht.

Neu ist auch unter einigen Bildern der QR-Code, der Zugang zu weiteren genauen Daten gibt.

Nicht nur die Schönheiten des Donaudeltas sind abgebildet und beschrieben, sondern auch die heutigen Gefahren im Donaudelta, die dieses Naturparadies verändern, wie die Maßlosigkeit der Sportfischerei, oder die hoch motorisierten Bote, deren Wellen und krach die nötige Ruhe im Biosphärenreservat stören.

Das Donaudelta und die Dobrudscha sind nicht nur Natur. Hier leben und wirtschaften Menschen. Auch sie wurden im Bildband berücksichtigt.

Wer für Natur, Land und Leute interessiert ist, findet in diesem Bildband gut ausgearbeitete Texte und wunderschöne Bilder.

Dr. Klaus FABRITIUS