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Vier Siege der Volleyballerinnen von CSU Sibiu

Ausgabe Nr. 2985

Die Volleyballerinnen von CSU Sibiu sind auf Erfolgskurs. Vier Siege hintereinander, darunter zwei überzeugende Erfolge binnen 24 Stunden gegen Mara Baia Mare, bringen die Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz der West-Gruppe der A2-Liga mit insgesamt 13 Punkten.

Die Volleyballerinnen von CSU Sibiu haben einen Lauf: Nach dem ersten Saisonsieg Ende Oktober haben die von Mihai Bulbuc trainierten Spielerinnen vier Begegnungen in Folge gewonnen und damit ein deutliches Zeichen in der West-Gruppe der A2-Liga gesetzt. Besonders eindrucksvoll ist die jüngste Erfolgsserie, bei der die Hermannstädterinnen nicht nur ihre spielerische Stärke, sondern auch ihre Moral und ihren Kampfgeist unter Beweis stellten.

Die jüngsten beiden Erfolge gelangen CSU Sibiu gegen CS Mara Volei Baia Mare. Am Samstag, dem 14. November, mussten die Hermannstädterinnen zunächst einen Rückstand hinnehmen. Baia Mare gewann den ersten Satz mit 25:21. Doch die Antwort der Gastgeberinnen folgte prompt: Mit 25:17, 25:18 und 25:17 holte CSU Sibiu die nächsten drei Sätze und gewann das Spiel mit 3:1.

Adela Vasilescu war mit 18 Punkten die erfolgreichste Spielerin der Mannschaft. Auch Irina Lascău mit 13 Punkten und Draga Savu mit 9 Punkten trugen entscheidend zum Erfolg bei. Das Spiel bot zudem jungen Spielerinnen die Gelegenheit, sich zu beweisen: Karina Roșianu kehrte nach einer Verletzung zurück, während Alessia Corpodean ihr Debüt in der A2-Liga feierte.

Nur einen Tag später stand bereits das nächste Duell mit Baia Mare auf dem Programm. Das Rückspiel wurde vorgezogen und ebenfalls in der Transilvania-Halle ausgetragen. Auch diesmal setzte sich CSU Sibiu mit 3:1 durch. Die Gastgeberinnen starteten stark und gewannen den ersten Satz mit 25:14. Im zweiten Satz schlug Baia Mare zurück und glich mit 25:14 aus. Doch CSU Sibiu behielt die Nerven, entschied den dritten Satz mit 25:22 und machte im vierten mit 25:16 den Sieg perfekt. Adela Vasilescu und Irina Lascău waren erneut die herausragenden Punktesammlerinnen: Vasilescu erzielte 17 Punkte, Lascău 16. Alexia Savu steuerte 8 Punkte bei.

Nach der jüngsten Erfolgsserie steht CSU Sibiu vor einer weiteren wichtigen Herausforderung. Am 28. November wartet mit CSM Caransebeș eine Mannschaft, die ebenfalls zu den stärkeren Teams der West-Gruppe der A2-Liga gehört. Das Heimspiel ist um 13 Uhr geplant.

Cynthia PINTER