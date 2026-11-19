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Ausgabe Nr. 2985



Anlässlich des deutschen Volkstrauertages, der in Deutschland am 15. November begangen wurde, kamen Vertreter der lokalen Behörden, der „Nicolae Bălcescu“-Militärakademie sowie Geistliche aller Hermannstädter christlicher Konfessionen auch in diesem Jahr zu einer Kranzniederlegung zusammen. Diese fand am Dienstag, dem 24. November, auf dem deutsch-rumänischen Ehrenfriedhof von Hermannstadt statt, um der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken. Das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt richtete die Zeremonie gemeinsam mit der Akademie der Landstreitkräfte „Nicolae Bălcescu“ aus.

Neben dem allgemeinen Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege sowie die Opfer totalitärer Regime stand in diesem Jahr insbesondere das Schicksal der Menschen im Mittelpunkt, die von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration betroffen sind. Die deutsche Konsulin Wiebke Oeser, schlussfolgerte ihre Ansprache mit den Worten: „Wir Europäerinnen und Europäer wissen: Die Europäische Union war und ist das Ergebnis der Versöhnung der europäischen Nationen nach Jahrhunderten von Kriegen und den unvorstellbaren Gräueln des Zweiten Weltkriegs. Das Vermächtnis jedes einzelnen Schicksals der Opfer und damit unser Auftrag lautet weiterhin: Wir müssen alles uns Mögliche tun, um für uns und die kommenden Generationen eine friedliche Zukunft zu sichern, mit Engagement und Entschlossenheit Freiheit und Frieden jeden Tag neu zu erringen und zu bewahren.“

Bei der Kranzniederlegung dabei waren unter anderem Vizebürgermeister Helmut Lerner, stellvertretender Kreisratsvorsitzender Vlad Vasiu, Präfekt Florin Giubega. Hermannstädter Garnisonskommandant Marius Ralea führte durch die Veranstaltung, die mit Musik von der Militärfanfare umrahmt wurde. Foto: Cynthia PINTER