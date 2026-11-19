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Ausgabe Nr. 2985



Am Dienstag der Vorwoche, am 10. November, fand im Rahmen des Ars Hungarica Festivals eine besondere Buchvorstellung im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt statt. Es ging um den Bildband mit dem 700 Seiten starken Gesamtwerk des Künstlers Stefan Orth (stehend), das unter dem Motto „Querschnitt eines Tropfens Zeit“ im Artprinter Verlag herausgegeben worden ist. Zunächst in ungarischer Sprache. Eine rumänische und eine deutsche Fassung ist geplant, auch im Hinblick auf das Jahr 2028 in dem Rumänien Gastland der Frankfurter Buchmesse sein wird, sagte der Moderator Kopatz Attila (sitzend), Direktor des Artprinter Verlags. Foto: Beatrice UNGAR