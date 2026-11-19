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Zu ,,Leschkirch: Markt- und Stuhlsgemeinde im mittleren Harbachtal“

Ausgabe Nr. 2985

Schon vor Jahrzehnten, als die Auswanderung der Siebenbürger Sachsen in den Gemeinden immer größere Lücken hinterließ, wurde das Bedürfnis auf beiden Seiten, bei den Ausgewanderten wie bei den in Siebenbürgen Verbliebenen, immer größer, die Geschichte, Kultur, Lebensart der Siebenbürger Sachsen zu dokumentieren. Da jede Gemeinde ihre ganz eigene Prägung hatte, bot es sich an, diese Dokumentation auf Gemeindeebene durchzuführen. So kam es zu einer immer weiter ansteigenden Zahl von Heimatbücher n, -umfangreiche, dünne, detaillierte und überblicksmäßige, schwerpunktmäßig von Herausgebern zu Herausgebern verschieden.

Nun liegt auch ein Leschkircher Heimatbuch vor, stolze 726 Seiten stark, mit einer beachtenswerten thematischen Bandbreite. Das Herzstück bildet das äußerst umfangreiche Datenarchiv, das Michael Edling innerhalb von über 50 Jahren zusammengestellt hat, seien es Beiträge aus Publikationen oder die Notizen und Berichte zu eigenen Recherchen. Da er 2023 verstarb, übernahm Marianne Müller die unvorstellbar mühsame Aufgabe „viele dicke Ordner mit unsäglich vielen handschriftlich gemachten Notizen“ zu transkribieren und zu digitalisieren, so dass die eigentliche Arbeit am Buch beginnen konnte. Ein Team von fünf Mitarbeitenden fand sich bereit. Bei der Sichtung und Zuordnung der schon vorhandenen Unterlagen, ergab sich die Notwendigkeit, noch etwa zwanzig weitere Fachleute heranzuziehen. Durch die damit gewährleistete Bandbreite an abgedeckten Aspekten und die objektive Wissenschaftlichkeit der Fachbeiträge sprengt dieses Buch den Rahmen eines Heimatbuchs. Es ist nicht nur für jene interessant, die mit der Ortschaft Leschkirch in irgendeiner Weise verbunden sind, sondern als ausgefeiltes Fallbeispiel auch für all jene, die generell an der Geschichte, Kultur und Lebensart der Siebenbürger Sachsen Interesse haben. Es gibt insgesamt elf Kapitel mit bis zu elf Unterkapiteln und einen mehr als 250 Seiten umfassenden Anhang.

Die elf Kapitel enthalten ausführliche, t.T. auch im Anhang durch Karten, Fotos und Tabellen belegte Informationen zur geografischen Lage (S. 13-20), zur Dorfanlage und den Bewohnern (S. 23-51), zur Geschichte Leschkirchs (S.53-93), beschreiben die evangelische Kirche als zentrale Institution mit Details bezüglich des Gottesdienstes, der kirchlichen Rechtslage, zu Pfarrern und Predigern, zur Kirchenburg, zur Kirche, dem Pfarrhaus und dem evangelischen Friedhof (S. 101-160), weiterhin Daten zu Schule und Kindergarten (S. 163-178), Brauchtum, Tradition und Festen (S. 182-267), zu den Bruder-, Schwester- und Nachbarschaften (S. 275-298) als tragende Strukturen der Dorfgemeinschaft. Dabei wird auch auf die Leschkircher Tracht und den Leschkircher Dialekt eingegangen. Landwirtschaft (S. 305-367), Handwerk, Gewerbe und Handel (S. 370-392) zeigen auf, womit sich die Dorfbewohner ihren Unterhalt sicherten, wie auch die zeitbedingten Veränderungen die angebauten Kulturpflanzen bzw. die ausgeübten Berufe betreffend. Die Darstellung des Vereinslebens (S. 405-450) weist auf die Ergänzung des Alltagslebens durch das Mitwirken in Kulturvereinen hin, aber auch den Rückhalt den Berufs- und Interessenvereine boten. Das Kapitel zum Gesundheitsleben (S. 453-460) ist im Bezug auf die zwei Weltkriege strukturiert und beinhaltet je ein Unterkapitel zu den Hebammen des Dorfes und zu den eigenen Apotheken, die es in Leschkirch gegeben hat.

Der Anhang beginnt mit dem „Hiemetlied“ und beinhaltet u.a. Porträts Leschircher Persönlichkeiten, Zeitzeugenberichte aus verschiedenen Zeiträumen, Ausdrücke im Leschircher Dialekt, Amtszeiten der evangelischen Pfarrer, eine zusammengefasste Schulgeschichte und eine Übersicht über die in Leschirch wirkenden Lehrer, bzw. die Stuhlsbeamten im 18. Jh., die Kriegsteilnehmer des I. und II. Weltkriegs, die 1945 in die Sowjetunion Deportierten, Flurnamen und zahlreiche Bilder.

Es ist ein Buch, das man (trotz der Größe und des Gewichts) immer wieder in die Hand nehmen kann, um mal dieses, mal jenes nachzulesen, von allgemein gültigen geschichtlichen Ereignissen bis zu den berührenden Einzelberichten betroffener Zeitzeugen. Dass einige Ereignisse bzw. Personen in mehreren Beiträgen besprochen werden, mag beim Durchblättern redundant wirken. Aber gerade das verleiht dem Buch ein gewisses Gewicht als Zeitdokument – nämlich, dass verschiedene Perspektiven auf dasselbe Motiv ausgeleuchtet werden. Auch die Vielzahl an Autoren lässt sich durchaus an den zum Teil sehr unterschiedlichen Schreibstilen oder dem differenzierten Wortschatz erkennen. Das wirkt aber nicht störend, sondern verhindert eine gewisse Monotonie bei einem so umfangreichen Buch und bietet die nötige Abwechslung beim Lesen.

Der jahrelange Einsatz so vieler hat sich allemal gelohnt. Dieses Buch wird weit über den unmittelbaren Kreis von der Gemeinde Leschkirch verbundenen Lesern Interesse finden und Bestand haben.

Sunhild GALTER