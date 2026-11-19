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Ausgabe Nr. 2985



Im Zeichen des rumänischen Volkstanzes stand Hermannstadt am 11. und 12. November, als die 28. Ausgabe des Nationalen Folklorefestivals „Ioan Macrea“ stattfand. Hunderte Künstlerinnen und Künstler aus dem ganzen Land ehrten den Choreografen Ioan Macrea und brachten die Bühne des „Ion Besoiu“ Kulturzentrums mit Musik und Tanz zum Leben. Ensembles aus verschiedenen Regionen Rumäniens sowie Künstlerinnen und Künstler aus der Junii-Sibiului-Familie begeisterten das Publikum. Auch online konnten Folklore-Fans die Auftritte live verfolgen. Auf dem YouTube-Kanal „Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului“ kann man nicht nur die Festival-Aufnahme sehen, sondern auch weitere Auftritte des Hermannstädter Folkloreensembles. Foto: Mihai TURC und Ovidiu TOMA