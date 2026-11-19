Teile diesen Artikel

Auch Laienmusiker sind auf der Bühne des Weihnachtsmarktes willkommen

Ausgabe Nr. 2985

Zum 19. Mal wurde am Großen Ring der Hermannstädter Weihnachtsmarkt eröffnet, und zwar am Freitag, dem 13. November. Bis zum 3. Januar 2027 werden die 120 Aussteller und die Besucher aber sicherlich kein Pech haben, denn die Organisatoren haben Neuigkeiten und Überraschungen vorbereitet. Andrei Drăgan Răduleț sprach mit der HZ-Redakteurin Ruxandra S t ă n e s c u über die diesjährige Auflage.

Was ist neu in diesem Jahr?

Neu ist vor allem die Anordnung der Hütten am Großen Ring, was das Erlebnis noch schöner macht. In der Mitte steht jetzt der riesige Weihnachtsbaum, den man von überall aus gut sehen kann, denn ich glaube, dass fast alle Besucher ein Foto mit dem Baum machen werden. Die Veränderung haben wir zum Anlass genommen, weitere Bereiche des Weihnachtsmarktes neu zu gestalten. Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen durch die Heltauergasse und deswegen haben wir dort ein neues Tor errichtet, das aus Altholz gebaut wurde. Es passt unserer Meinung nach besser zur Tradition und zum Stil Hermannstadts. Auch der Eingangsbereich wirkt jetzt viel offener.

Auch die Almhütte – Christmas Chalet – ist jetzt beim Eingang.

Ja, denn viele Besucherinnen und Besucher haben sie im vergangenen Jahr gesucht: Sie hatten auf Fotos gesehen, wie schön sie ist, konnten sie auf dem Markt aber nicht finden. Sie stand mitten im Gelände und war bei großem Andrang nicht leicht zu entdecken. Wir haben übrigens auch weitere gemütliche Plätze geschaffen. Dazu gehört eine Gondel von einer Skipiste, in die man sich setzen und zu viert einen Glühwein oder Tee trinken kann. Außerdem gibt es einen alten Schlitten, den wir restauriert haben. Das Publikum kann sich hineinsetzen und Fotos machen. Wir vertrauen darauf, dass er gut erhalten bleibt – wir hatten in all den Jahren immer ein freundliches Publikum. Ein weiterer Bereich ist mit verschiedenen Holzelementen gestaltet. Dabei handelt es sich um Baumstämme in unterschiedlichen Größen, die als Sitzgelegenheiten und Tische dienen. Wir möchten viele interessante Ecken schaffen, damit sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur an einem Ort versammeln, sondern überall etwas Schönes entdecken können.

Was gibt es bei den Ausstellern Neues?

In diesem Jahr sind 30 Prozent der Ausstellerinnen und Aussteller neu dabei, und wir haben eine besonders vielfältige Auswahl. Wir hatten so viele Bewerbungen wie noch nie. Trotzdem haben wir schon vor Jahren entschieden, die Zahl der Hütten auf 120 zu begrenzen.

Unser Ziel ist eine noch bessere Auswahl an schönen Produkten und mehr handgefertigten Waren. Vielen ist nicht bekannt, dass die Bewerbungen für den Weihnachtsmarkt im Mai entgegengenommen werden und bis Juni wissen die Aussteller bereits, ob sie teilnehmen können. So haben vor allem die Kunsthandwerker genügend Zeit, ihre Waren vorzubereiten.

Was gibt es sonst noch Neues?

Auf der Bühne finden mehrere Konzerte statt.

Kann man sich anmelden, wenn man auftreten möchte?

Ja. Das Kulturprogramm wird vom Bürgermeisteramt unterstützt und ist Teil der Kulturagenda der Stadt Hermannstadt. Gruppen und einzelne Künstlerinnen und Künstler können sich über ein benutzerfreundliches System anmelden (Anm. d. Red: https://capitalacraciunului.ro/). Dort können sie einen Auftritt buchen.

Im vergangenen Jahr hatten wir mehr als 800 Teilnehmende. Das hat uns ein wenig überwältigt, denn die Organisation lief damals hauptsächlich über Handys und E-Mails. In diesem Jahr ist alles viel besser organisiert.

Sie haben bei der Pressekonferenz auch eine Hermannstadt-Karte erwähnt. Worum geht es?

Es geht um eine Touristenkarte, wie man sie aus vielen Reisezielen kennt: Man zahlt einen bestimmten Betrag und erhält dafür vergünstigten Eintritt zu verschiedenen Attraktionen. Zur Auswahl stehen etwa 18 Angebote, auch einige auf dem Weihnachtsmarkt. Tourismusagenturen und Hotels in Hermannstadt können die Karten über eine spezielle Seite für ihre Gäste bestellen. Damit möchten wir den Tourismus unterstützen. Wir glauben, dass ein solches modernes Angebot für eine Stadt mit hohen touristischen Ambitionen wichtig ist.

Verkaufen die Ausstellerinnen und Aussteller eher kleine Geschenke oder vor allem Essen?

Von den 120 Ständen bieten 20 Essen an. An den übrigen Ständen gibt es Geschenke, die man für sich selbst, für Freunde oder für die Familie kaufen kann. Grundsätzlich sind wir kein Gastronomiemarkt, sondern ein Weihnachtsmarkt nach westlich-deutschem Vorbild. Die Besucher sollen besondere Produkte finden, die es im Alltag, im Supermarkt oder in gewöhnlichen Geschäften nicht ohne Weiteres gibt. Viele davon sind kleine, schöne Geschenkideen.

Was haben Sie für die Kinder in der Werkstatt vorbereitet?

Die Kinderwerkstatt ist schon zu einer schönen Tradition geworden. In diesem Jahr steht sie ganz im Zeichen von Mosaiksteinen. Die Kinder können damit einen Bilderrahmen mit einem Motiv des Weihnachtsmarktes gestalten. Zum Abschied bekommen sie außerdem ein Foto und ein paar Süßigkeiten.

Jedes Jahr besuchen mehr als 4.000 Kinder die Werkstatt. Von Montag bis Freitag kommen organisierte Gruppen, darunter Schulklassen und Kindergartengruppen – nicht nur aus Hermannstadt. Manche reisen sogar mit dem Bus an, um an dem Angebot teilzunehmen. Die Online-Anmeldung funktioniert inzwischen sehr gut. Es ist einfach schön, so viele Kinder dort zu erleben.

Der Hermannstädter Weihnachtsmarkt wurde auch ausgezeichnet.

Ja. Im Laufe des Jahres wurden wir von einem Verband namens „Excellent European Christmas Market“ ausgezeichnet. Das kam für uns überraschend. Jedes Jahr werden aus 600 Weihnachtsmärkten zwölf ausgewählt. Dabei gibt es keine Rangfolge mit einem ersten, zweiten oder dritten Platz. Es werden einfach die zwölf Märkte ausgezeichnet, die die Jury in diesem Jahr besonders überzeugt haben. Wir haben uns nicht selbst beworben und auch nichts dafür bezahlt. Auf die Auswahl hatten wir keinen Einfluss. Die Verleihung wurde mit einer schönen Feier im Bürgermeisteramt begangen. Wir haben die Auszeichnung als sehr seriös empfunden und schätzen sie sehr. Besonders freut uns, dass die Jury als wichtige Gründe genannt hat, dass der Markt gut zum Stil und zur Tradition der Stadt passt. Es ist schön zu wissen, dass andere das ebenso sehen wie wir.

Wird ein Teil des Marktes für die Silvesterfeier umgebaut?

Ja, ab dem 28. Dezember beginnen die Umbauarbeiten. Zwei Tage lang wird es eine kleine Baustelle geben, aber wir werden alles schön gestalten. Manche Aussteller haben nach Weihnachten keine Ware mehr im Angebot. Außerdem wird eine größere Bühne für das Neujahrskonzert aufgebaut. Danach bleiben weniger Hütten auf dem Markt – vermutlich etwa ein Drittel. Trotzdem wird es weiterhin viel Interessantes zu entdecken geben.

Herzlichen Dank!