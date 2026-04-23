Ausgabe Nr. 2955
Sieben von 14: Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der Klassen VII-XII von fünf Schulen aus Hermannstadt (Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium, Schule Nr. 4, Schule Nr. 6, Pädagogisches Lyzeum und Charlotte Dietrich-Schule) haben in diesem Jahr an der Landesphase des Schülerwettbewerbs im Fach Deutsch als Muttersprache teilgenommen, die in Kronstadt im Johannes-Honterus-Gymnasium veranstaltet wurde. Sieben von ihnen brachten Preise bzw. Belobigungen nach Hause mit: Den ersten Preis gewann der Neuntklässler Filip-Christian Jumugă (Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium), je einen zweiten Preis die Zehntklässlerin Anda-Ioana Brodețchi (Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium) und der Elftklässler Tudor Simon Mahl (Charlotte Dietrich-Schule), Belobigungen erhielten die beiden Achtklässlerinnen Emma Bărbat und Anna Voinea bzw. die Elftklässlerin Celia Orlea und der Zwölftklässler Robert Leutschaft (alle vier vom Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium). Auch in diesem Jahr haben die Gewinner der ersten Preise je ein Jahresabonnement der HZ erhalten. Das sind: Amalia Neguț (VII. Klasse, Deutsche Schule IDEES, Bukarest), Selina Ariana Fanu (VIII. Klasse, Nikolaus-Lenau-Gymnasium, Temeswar), Filip-Cristian Jumugă, Lara Ioana Rotar (X. Klasse, Nikolaus-Lenau-Gymnasium), Maria Oberreiter (XI. Klasse, Johann Ettinger-Lyzeum, Sathmar) und Noah Nistorescu (XII. Klasse, Nikolaus-Lenau-Gymnasium). Ihre Aufsätze sind in der HZ in loser Folge zu lesen. Unser Bild: Gruppenbild der Hermannstädter nach der Preisverleihung im Festsaal des Andrei-Șaguna-Gymnasiums in Kronstadt. Foto: Privat