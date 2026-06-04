Haferland-Kulturwoche 2026

Ausgabe Nr. 2961
Die 14. Haferland-Kulturwoche steht unter dem Motto „Sehnsucht nach Siebenbürgen“, findet vom 6. bis 9. August unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, sowie der Gymnastik-Legende Nadia Comăneci statt. Die von der Michael Schmidt Stiftung in Zusammenarbeit mit der Tabaluga/Peter Maffay Stiftung organisierte Veranstaltung findet in zehn Ortschaften der Region Haferland statt: Arkeden, Keisd, Hamruden, Reps, Deutsch-Kreuz, Radeln, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch. Unter https://haferland.ro/de/kulturwoche-haferland-2026/ ist das genaue Programm zu finden. Unser Bild: Am 20. Mai gaben die Veranstalter in Bukarest auf einer Pressekonferenz Auskunft über die Kulturwoche. Foto: Michael Schmidt Stiftung