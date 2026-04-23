Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2955

17 Flüge nach München gestrichen

Hermannstadt. – Die Entscheidung der Lufthansa-Gruppe, ab dem 18. April die 27 von Lufthansa CityLine betriebenen Flugzeuge endgültig aus dem Flugplan zu nehmen, betrifft auch die Verbindung Hermannstadt-München, die 17 Mal pro Woche bedient wurde. In einer Pressemitteilung erklärten die Vetreter der Fluggesellschaft, dass „in den kommenden Wochen geprüft wird, inwieweit der bisher von Lufthansa CityLine betriebene Flugplan von anderen Unternehmenseinheiten innerhalb der Gruppe übernommen oder angepasst werden kann“. Im Monat Mai soll das Flugangebot Hermannstadt–Wien, das von Austrian Airlines, einem Unternehmen der Lufthansa Group, bedient wird, erweitert werden. Somit wird die Flugfrequenz von 5 auf 7 Flüge pro Woche erhöht, mit Flugzeugen mit einer größeren Kapazität und zwei zusätzliche Flüge werden am Dienstag und am Samstag angeboten. Damit ist dem Publikum allerdings nicht gedient, denn Lufthansa betrieb den einzigen Direktflug aus Hermannstadt nach München mit den meisten Flügen pro Woche von allen Flugzielen. Lufthansa hat diese Maßnahmen ergriffen „wegen dem deutlichen Anstieg der Kerosinpreise – die sich im Vergleich zur Zeit vor dem Iran-Krieg verdoppelt haben – sowie der durch Arbeitskonflikte verursachten zusätzlichen Kosten”.

Vor Kurzem hatte auch Wizz Air gemeldet, dass es in den nächsten Monaten drei der sechs im Vorjahr aus Hermannstadt eingeführten Flugziele streichen will, nach Hamburg, Birmingham und Milano Bergamo. (RS)

Hermannstadt im Rennen

Hermannstadt. – Vier Hermannstädter Finalisten gehören zum Online-Wettbewerb im Bereich Inlandtourismus, „Reiseziel des Jahres 2026”: Die evangelische Stadtpfarrkirche in der Kategorie Landmarks, das Brukenthalmuseum, in der Kategorie Tărâmul Cunoașterii, der Große Ring in der Kategorie Nuclee urbane und das Bindersee-Erholungsgebiet in der Kategorie Joacă și Adrenalină. Noch bis einschließlich den 25. April d. J. kann man dafür weltweit stimmen unter www.destinati aanului.ro/competitia/voteaza. Die Preisverleihung findet am 14. Mai im Casino in Konstanza/Constanța statt.

Stimmen muss man für alle 11 Kategorien, dann muss eine E-Mail-Anschrift angegeben werden, um die Abstimmung zu bestätigen, nachdem die diesbezügliche E-Mail erhalten wurde. In folgenden Kategorien gibt es Finalisten aus dem Kreis Hermannstadt: Joacă și Adrenalină/Spiel und Adrenalin: Anii drumeției (Wanderjahre), Sanctuare ale istoriei/Sanktuare der Geschichte: Kirchenburg Almen/Alma Vii, Sate de poveste/Märchendörfer: Rășinari, Tărâmuri fermecate/Verwunschene Gegenden: Colinele Transilvaniei/Siebenbürgisches Hügelland, Landmarks: die Kirchenburg in Birthälm, (Comori naturale/Naturschätze): Bulea-See. (RS)

Flugverbindung eingestellt

Hermannstadt. – An Bundeskanzler Dr. Friedrich Merz und an Carsten Winfried Spohr, den Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa AG, sandte Dr. Paul-Jürgen Porr, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), je ein Schreiben betreffend die Einstellung des Flugbetriebs von Lufthansa CityLine nach Hermannstadt und Klausenburg mit sofortiger Wirkung. Er führte mehrere für Rumänien und die Bundesrepublik Deutschland bedeutende Aspekte an, die unter der Entscheidung zu leiden haben werden.

Der DFDR-Vorsitzende wies auf die deutschen Wirtschaftsniederlassungen wie Aumovio-Continental, Bosch, Siemens, Mercedes und Kromberg & Schubert hin, die ihre Filialen dank der verlässlichen Flugverbindung von den deutschen Drehkreuzen nach Siebenbürgen hier gegründet haben. Es müsse befürchtet werden, dass der Wegfall dieser Flugverbindung eine reelle Gefahr für den Wirtschaftsstandort in diesen Städten darstellt.

CityLine war desgleichen der verlässlichste Partner der Tourismusbranche und insbesondere des Kulturtourismus. Nicht zuletzt stellte die schnelle und zuverlässige Flugverbindung eine vielgenutzte Möglichkeit der in beiden Staaten lebenden Familienmitglieder dar, einander zu besuchen. Die Einstellung der CityLine-Flüge werde folglich wirtschaftliche, kulturelle und sich auf die Gemeinschaft der Deutschen in Rumänien negativ auswirkende Folgen haben.

Dr. Porr unterstrich, dass er die wirtschaftliche Entscheidung nicht kritisieren möchte, bittet jedoch den Bundeskanzler, im Rahmen der ihm vom Amt her erteilten Möglichkeiten, sowie den Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden, die Aufrechterhaltung des Flugbetriebes von München nach Hermannstadt und Klausenburg zu prüfen. DFDR

Michelsberger Frühlingssalon

Michelsberg. – Der Michelsberger Frühlingssalon ist in diesem Jahr vom 25. April bis 9. Mai zu besichtigen. Eröffnet wird er morgen, Samstag, den 25. April, 17 Uhr, in der Alten Schule in Michelsberg (Str. Gozelinus 48).

Besucht werden kann der von Barabara Niedermaier und Ovidiu Harja organisierte Frühlingssalon anschließend nach Anmeldung unter 0757-25.20.93.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt darauf, lokale Künstler (professionelle und nichtprofessionelle) bekannt zu machen und zusammenzubringen. (BU)

World Thai Chi Day

Hermannstadt. – Zum Welttag des Thai Chi finden Vorstellungen, an denen man teilnehmen kann, am Samstag, dem 25. April, ab 11 Uhr, im Erlenpark (bei der Laube, neben dem Spielplatz, wo auch der Rosengarten ist) statt. (RS)

Speed Puzzeling

Hermannstadt. – Die Hermannstädter Spielgemeinschaft (Board Games Community Sibiu) organisiert einen Puzzle-Schnellwettkampf für Teams am Samstag, dem 25. April, ab 13 Uhr, in Olivia’s Trattoria. Jedes Team muss aus 3 oder 4 Mitgliedern bestehen, Einzelanmeldungen sind nicht möglich. Alle Teams erhalten dasselbe Puzzle mit 500 Teilen, das Zeitlimit ist 2 Stunden. Karten auf www.iabilet.ro/bilete-sibiu-puzzle-speed-challenge-15-124047. (RS)

Equilibrium Fest

Hermannstadt. – Die 7. Hermannstädter Auflage des Equilibrum Festes findet vom 24. bis 26. April im Ramada-Hotel statt, Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Fest ist „der Gesundheit, dem Sport und der Aufklärung über einen ausgewogenen Lebensstil” gewidmet, so die Veranstalter, die das Event auch in anderen Städten des Landes organisiert haben. Erwartet werden 45 Aussteller, davon sind 22 zum ersten Mal in Hermannstadt dabei. Die Besucher können Therapien und Massagen ausprobieren, Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel entdecken, sowie natürliche Produkte verkosten. Zusätzlich finden mehrere Vorträge statt. Der Eintritt kostet 20 Lei pro Tag bzw. 50 Lei für alle drei Tage. Der Erlös geht an die Polisano-Stiftung. Für die Besucher, die Hunde- oder Katzenfutter für den Verein Animal Life spenden, ist der Eintritt kostenlos. (RS)

Instrumentalwettbewerb

Hermannstadt. – Die 20. Auflage des Instrumentalwettbewerbs „Timotei Popovici” für die Schüler der Hermannstädter Kunstschule findet am Samstag, dem 25. April, ab 9 Uhr, im Gong-Theater statt. Näheres unter https://licartasibiu.ro/concursul-ti motei-popovici-2026/. (RS)

Nähwerkstatt

Hermannstadt. – Eine Nähwerkstatt für Groß und Klein mit Eisverkostung findet am Samstag, dem 25. April, ab 10 Uhr im Kleines Gelato & Aperitivo auf der Sagstaiege (Huet-Platz 3) statt. Die Teilnahme kostet 130 Lei. Näheres auf Facebook (Atelier de zâmbete & gelato). (RS)

Dreisprachiger Gedichtband

Hermannstadt. – Ihren neuesten Gedichtband, der dreisprachig (Rumänisch, Romanes und Deutsch) unter dem Titel „Dincolo de cer/Înteal o cerii/Jenseits des Himmels” im Neo Drom Verlag erschienen ist, stellt Luminița Mihai-Cioabă am Dienstag, den 28. April, 17 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH vor. Es sprechen die Autorin, der Literaturkritiker Alexandru Cistelecan, der Schriftsteller Ioan Radu Văcărescu und die Übersetzerin des Bandes, Beatrice Ungar. Es lesen Schauspieler vom Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheater, dazu treten Tänzer des Folkloreensembles „Cindrelul-Junii Sibiului” und junge Instrumentalisten vom Sozialverein Elijah auf. (BU)

Maisingen und Maiblasen

Hermannstadt. – Das traditionelle Maisingen auf der Michelsberger Burg findet am 1. Mai, 7 Uhr, statt. In Neppendorf gibt es ebenfalls am 1. Mai, ab 11 Uhr, auf dem Kirchhof der evangelischen Kirchengemeinde ein Maiblasen mit der Neppendorfer Blaskapelle. (BU)

Gartenfest Anfang Mai

Schellenberg. – Das diesjährige Gartenfest findet vom 1. bis 3. Mai in der Sibiu Shopping City statt, Freitag und Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Erwartet werden 43 Produzenten aus Rumänien. (RS)

Creative Buzz

Hermannstadt. – Die Frühlingsausgabe des Handmade-Marktes „Creative Buzz” findet vom 1. bis 3. Mai, täglich 10-20 Uhr, am Kleinen Ring statt. Eingeladen sind Künstler und Produzenten aus dem ganzen Land. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche bringt am Freitag, den 24. April, 12 Uhr, und am Samstag, den 25. April, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel) Musik zum Thema „Sommer” zu Gehör. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 25. April, 17-18 Uhr/Sonntag, 26. April, 10-11 Uhr: Leseförderung; Transilvanian Brunch.

TVR 2, Dienstag, 28. April, 13.00-13.30 Uhr: Themen mit Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor (II); Neue deutsch-rumänische Wirtschaftszeitschrift.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 29. April, 14.30-15.00 Uhr: Deutsche Literaturtage Reschitza.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 30. April, 15.00-16.43 Uhr: Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer; Deutsche Medien in Sathmar; Wohin gehen wir?; Kronstädter Impressionen.