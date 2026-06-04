Transilvania Tattoo Messe

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Ausgabe Nr. 2961



Schmetterlinge, Drachen, Totenköpfe oder vielleicht eine griechische Statue? Am Wochenende kamen Tattoo-Fans auf ihre Kosten, die sich vom 29.-31. Mai bei der 14. Auflage der Transilvania Tattoo Expo im Thaliasaal in Hermannstadt ein neues Tattoo stechen lassen konnten. Tätowierer aus der ganzen Welt folgten der Einladung des Organisators Ovidiu Popârțan, der sich wieder besondere Programmpunkte einfallen ließ, u.a. entstand während der Expo ein 4×2 Meter großes Kunstwerk am Eingang, das einen Ritter und seine Transformation zum Motorradfahrer der Zukunft zeigte. Die Klausenburger Tätowierer Marius Jucan, Irina Turcitu und Herzeg Szilard vervollständigten zusammen mit Ovidiu Popârțan das Gemälde. Im Keller des Thaliasaals waren am Wochenende Tätowierer aus Peru, Schweden, Hawaii, den USA, Australien, Italien, Deutschland, Brasilien, Bulgarien und Rumänien am Werk. Jeden Abend wurden die besten Tattoos prämiert, u.a. auch jenes von diesem Künstler aus Brăila (siehe Foto), der unter dem Namen „Tattoo Nedelcu“ bekannt ist.

Foto: Cynthia PINTER