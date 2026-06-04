Rekord-Baumstriezel

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Ausgabe Nr. 2961



Der Projektgruppe Haferland des Landesverbandes Bayern ist beim 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen am 23. Mai in Dinkelsbühl eine kleine Sensation gelungen. Ein zehn Meter langer Baumstriezel, der längste der Welt, wurde unter Anweisung von Ingeborg und Manfred Binder traditionell über Kohle gebacken und anschließend gegen Spenden an die Besucher verteilt. Der Erlös kommt der dringend notwendigen Dachsanierung von Schloss Horneck zugute. Den Anstoß zu diesem außergewöhnlichen Projekt gab Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Unterstützt wurde das Projekt von Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, der die Schirmherrschaft übernahm. Bei der Organisation erhielt Werner Kloos tatkräftige Unterstützung von Astrid Göddert, Tanzleiterin der Projektgruppe. Unser Bild: Anschneiden durften Michael Schmidt und Bernd Fabritius , assistiert von Astrid Göddert, sowie dem Ehepaar Binder. Foto: Laura MICU