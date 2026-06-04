Ausgabe Nr. 2961
Am 1. Juni veranstaltete der Rotaract Club Hermannstadt das 8. Entchen-Rennen auf dem Zibin. Die Gummi-Entchen starteten von der Brücke am Ende der Str. Ion Neculce, Ziel war vor der Brücke am Zibinsmarkt. Eine Gummi-Ente konnte man für eine Spende von 10 Lei ins Rennen schicken. Der Erlös des Entchen-Rennens dient der Ausstattung der Kunstschule. Eine Herausforderung war vor allem das Einsammeln der mehr als 4.000 Entchen. Unser Bild: Einer der jungen Männer hält das Sieger-Entchen, Nummer 243, in die Höhe, Mirela Mihai aus Bukarest kann sich 500 Euro abholen. Foto: Beatrice UNGAR