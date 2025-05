Kampfflagge für das Militärspital

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2913



Das Hermannstädter Militärspital „Dr. Alexandru Augustin“ hat in festlicher Runde am Mittwoch, dem 28. Mai, eine Kampfflagge entgegen nehmen dürfen und gleichzeitig den 106. Jahrestag seit der urkundlichen Bestätigung der Übernahme durch das 7. Korps der rumänischen Armee gefeiert. Oberstarzt Dr. Doru Florian Cornel Moga, Kommandant des Militärkrankenhauses, übernahm die Kampfflagge vom Leiter der medizinischen Abteilung des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Dragoș-Marian Popescu und versprach: „Das Jahr 2025 steht für uns im Zeichen des Wachstums und der Herausforderungen bei den Investitionen, die wir tätigen. Wir werden auf alle kommenden Herausforderungen professionell, einfühlsam und unverzüglich reagieren.” An der Veranstaltung nahmen u. a. Bürgermeisterin Astrid Fodor, Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean und Präfekt Mircea Crețu teil. Foto: Ruxandra STĂNESCU