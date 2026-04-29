Historischer Rückblick

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Ausgabe Nr. 2956

Buchpräsentation im Parlament der Republik Österreich

Zwischen Wien und Siebenbürgen verläuft weit mehr als eine historische Verbindungslinie – es ist ein gemeinsamer politischer und kultureller Erfahrungsraum, dessen Bedeutung bis in die Gegenwart reicht. Mit dem Band „Transsilvanien in Wien. Die Parlamentarier aus Siebenbürgen im österreichischen Reichsrat 1863–1865“ wird ein bemerkenswertes Kapitel europäischer Geschichte neu erschlossen. Das Werk ist nicht nur eine fundierte wissenschaftliche Studie, sondern zugleich ein starkes Zeichen für die lebendige Verbundenheit zwischen Österreich und Rumänien.

Die Präsentation dieses Buches im Parlament der Republik Österreich verlieh dem Anlass eine besondere symbolische Kraft. Dass dieser historische Rückblick ausgerechnet an jenem Ort stattfindet, an dem heute demokratische Debatten geführt werden, unterstreicht die Aktualität des Themas. Die einführenden Grußworte von Andrea Amza-Andraș, Geschäftsträgerin a. i. der rumänischen Botschaft in Österreich, machten diese Dimension eindrucksvoll sichtbar. Sie würdigte das Buch als weit mehr als ein Forschungsprojekt: als Beitrag zu einem historischen Dialog, der über politische Systeme und Epochen hinweg Bestand hat. Ihre Worte stellten klar, dass die Geschichte der siebenbürgischen Parlamentarier in Wien nicht nur ein Blick zurück ist, sondern auch eine Erinnerung an die gemeinsamen Grundlagen europäischer Zusammenarbeit.

Besondere Aufmerksamkeit galt zudem Emil Hurezeanu, ehemaliger Botschafter Rumäniens in Österreich und Außenminister Rumäniens, der an diesem Abend ebenfalls zu den Gästen sprach. Als profunder Kenner der österreichisch-rumänischen Beziehungen steht Hurezeanu selbst für jene Verbindungslinien, die das Buch sichtbar macht. Dass er nicht nur vor Ort sprach, sondern auch das Geleitwort des Bandes verfasst hat, verleiht der Publikation zusätzlich politische und intellektuelle Tiefe. Sein Beitrag rahmt das Werk in einen größeren diplomatischen und historischen Kontext ein und unterstreicht die Kontinuität des bilateralen Dialogs.

Eine zentrale Rolle für die wissenschaftliche Qualität des Bandes spielen die beiden Herausgeber: Dr. Günther Schefbeck und Dr. Ștefan-Sorin Mureșan. Schefbeck, als ausgewiesener Kenner parlamentarischer Strukturen und österreichischer Verfassungsgeschichte, sorgt für die präzise Einbettung der Quellen in die institutionelle Entwicklung des Reichsrates. Mureșan wiederum bringt die rumänisch-siebenbürgische Perspektive ein und eröffnet damit einen komplementären Blick auf die historischen Prozesse. Diese komplementäre Verbindung unterschiedlicher Forschungstraditionen sorgt dafür, dass der Band sowohl inhaltlich breit verankert als auch methodisch besonders überzeugend ist.

Im Zentrum des Bandes stehen die Jahre 1863 bis 1865, als die Abgeordneten aus Siebenbürgen im Wiener Reichsrat mitwirkten. Diese Phase war geprägt von politischen Neuordnungen innerhalb der Habsburgermonarchie. Die Parlamentarier vertraten regionale Interessen, bekannten sich zugleich aber klar zu einer gemeinsamen verfassungsmäßigen Ordnung.

Die im Buch dokumentierten Reden und Biografien zeigen, dass politische Teilhabe, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Verantwortung schon damals zentrale Themen waren. Forderungen nach Infrastruktur, wirtschaftlicher Förderung und gerechteren Strukturen spiegeln Anliegen wider, die bis heute europäische Debatten bestimmen.

So wird „Transsilvanien in Wien“ zu mehr als einer historischen Publikation: Es ist ein Werk über die Wurzeln des Parlamentarismus, über die politische Reife einer Region und über die gewachsene Partnerschaft zwischen Österreich und Rumänien. Die Grußworte des Abends und die Beiträge im Buch selbst machen deutlich: Diese gemeinsame Geschichte ist kein abgeschlossenes Kapitel – sie bleibt ein Fundament für den europäischen Dialog der Gegenwart.