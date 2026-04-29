Neuer Wind in der Alten Schule

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Ausgabe Nr. 2956

Frühlingssalon der in Michelsberg lebenden Künstlerinnen und Künstler

Wer hätte das gedacht: Der aus dem niederländischen Drents-Museum entwendete goldene Dakerhelm – bekannt als „Coiful de la Coțofenești” – und zwei der drei Anfang 2025 gestohlenen dakischen goldenen Armreifen sind inzwischen nach Rumänien zurückgekehrt… und nun ist der Helm schon in der Alten Schule in Michelsberg zu sehen… Die Malerin Claudia Sasu-Weindorf hat ihn in der Hand eines jungen Mannes dargestellt, der dem Betrachter den Rücken zukehrt. Ihr Werk ist in einem der drei Räume des Frühlingssalons Michelsberger Künstlerinnen und Künstler zu sehen, der am Samstag in der Alten Schule eröffnet wurde.

Die beiden bildenden Künstler Barbara Niedermaier und Ovidiu Harja hatten die Initiative ergriffen, um diese Ausstellung auch in diesem Jahr zu veranstalten, in der Künstlerinnen und Künstler, die heute in Michelsberg leben und arbeiten, ihre Arbeiten zeigen können. Zu sehen sind bis zum 9. Mai (nach Anmeldung unter 0757/25.20.93) sehr unterschiedlich gestaltete Werke von Tony Bartlett, Klaus Göbbel, Sorina Hăloiu, Ovidiu Harja, Daniel Munteanu, Barbara Niedermaier, Rodica Olosutean, Marilena Popa, Claudia Sasu-Weindorf und Josef Stieger.

Die Werke decken eine spannende Bandbreite von Techniken und Stilen ab. Von konstruktivistisch angehauchten, hin zu Landschaftsbildern in Acryl oder Aquarelle, über Perlenbilder und kunstvolle Fotografien geht es zu fantasievollen Installationen. Alles lädt zum Innehalten ein. B. U.