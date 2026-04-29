Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2956

Keine Spielhallen mehr

Hermannstadt. – Die Hermannstädter Stadträte haben am Montag, dem 27. April, für die Schließung der Spielhallen und Casinos in der Stadt gestimmt. Deren Betriebsgenehmigungen sollen vom Bürgermeisteramt nicht mehr erneuert werden, so dass bis Jahresende alle geschlossen sein sollten.

Den Stadträten lagen drei Varianten für die Regelung dieser Branche vor, von dem Umzug in bestimmte Gegenden der Stadt, auf Abstand von Schulen und Lyzeen, bis hin zum kompletten Verbot.

Für das Verbot hatten sich auch über 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger von Hermannstadt in einer, von den Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, initiierten Online-Umfrage des Bürgermeisteramtes entschieden, und auch in den öffentlichen Debatten hatten sich die Hermannstädter mehrheitlich in diesem Sinne geäußert.

An der Umfrage haben 16.759 Personen teilgenommen, 11.989 der Stimmen wurden auch zugelassen. Davon haben sich 11.346 der Personen für ein Verbot ausgesprochen und 643 wollten, dass der Betrieb dieser Glücksspielhallen reglementiert wird. Die meisten der ungültigen Stimmen hatten Personen abgegeben, die laut Ausweis nicht in Hermannstadt wohnen bzw. Minderjährige. (RS)

Maisingen und Maiblasen

Michelsberg/Hermannstadt. – Das traditionelle Maisingen auf der Michelsberger Burg findet am Freitag, den 1. Mai, 7 Uhr, statt. Nach dem Singen folgt eine Andacht in der Burgbasilika und danach das gemeinsame Frühstück auf dem Hügel, bei dem die Gäste jeder Sprache und Konfession das Mitgebrachte teilen.

Ab 11 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Neppendorf zum traditionellen Maiblasen mit der Neppendorfer Blaskapelle auf den Kirchhof ein. Im Anschluss findet ein geselliges Beisammensein im Restaurant „La Sepp“ statt. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 1. Mai, 12 Uhr, und am Samstag, den 2. Mai, 19 Uhr, Brita Falch Leutert und Jürg Leutert (beide Cembalo). (BU)

Maifest des DFDH am Samstag

Hermannstadt. – Das traditionelle Maifest wird in diesem Jahr zum 33. Mal vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt veranstaltet und findet am Samstag, dem 9. Mai, statt. Zum Auftakt gibt es einen Umzug der Tanzgruppen mit Start ab 10 Uhr aus dem Hof des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums auf der Strecke Huetplatz, Lügenbrücke, Kleiner Ring, Großer Ring, Heltauergasse, Harteneckgasse, Parkplatz am Thaliasaal. Das Programm der Tanz- und Singgruppen findet wie immer auf der Bühne im Jungen Wald statt, von 12 bis 17 Uhr. (RS)

Leseclub in Heltau

Heltau. – Die Heltauer Filiale der Astra-Bibliothek organisiert den Leseclub CititoREX, für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Einschreibungen bis 30. April, Tel. 0369- 44.37.75 (Mo.-Fr. 8-16 Uhr). (RS)

Gartenfest Anfang Mai

Schellenberg. – Das diesjährige Gartenfest findet vom 1. bis 3. Mai in der Sibiu Shopping City statt, Freitag und Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Erwartet werden 43 Produzenten aus Rumänien. (RS)

Creative Buzz

Hermannstadt. – Die Frühlingsausgabe des Handmade-Marktes „Creative Buzz” findet vom 1. bis 3. Mai, täglich 10-20 Uhr, am Kleinen Ring statt. Eingeladen sind Künstler und Produzenten aus dem ganzen Land. (RS)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Der Gedichtband „În cădere, becurile se aprind” (Beim Fallen gehen die Lichter an) von Savu Popa wird am Dienstag, dem 5. Mai, ab 18 Uhr, in der Humanitas-Buchhandlung vorgestellt, im Beisein des Autoren und mit Gedichtelesung. (RS).

Schülerolympiade

Hermannstadt. – Das ASTRA-Museum und das Hermannstädter Schulinspektorat organisieren die 29. Kreisphase der Schülerolympiade für traditionelle Kunsthandwerke am 7. und 8. Mai, im Freilichtmuseum. Teilnehmen werden Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 19 Jahren. Die Bereiche sind Weben, Nähen/Sticken, Herstellung von Trachten, Herstellung von Puppen, Herstellung von Schmuck, Flechten, Töpferei, dekorative Kunst, Holz-, Knochen- und Eisenverarbeitung, Modellieren in Ton, Herstellung von Masken, Hinterglasikonen, Ikonenmalerei auf Holz, naive Malerei, Eier verzieren. (RS)

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 7. Mai, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, das Trophäen- und das Apothekenmuseum können nur mit Anmeldung besucht werden. (RS)

„Svenska Classic”

Hermannstadt. – Im Rahmen der Veranstaltung „Svenska Classic” findet am Samstag, dem 9. Mai, ab 12 Uhr, eine Schauwerkstatt mit skandinavischen Oldtimern im ASTRA-Freilichtmuseum (bei der Schmiede) statt. Am Sonntag, dem 10. Mai, kann man die Oldtimer am Kleinen Ring von 10 bis 16 Uhr besichtigen. (BU)

Läufer und Volontäre gesucht

Hermannstadt. – Die Läufer, die beim 15. Hermannstädter Benefizmarathon am 30. und 31. Mai mitmachen wollen, können sich für den „Maratonul Internațional Sibiu” (maratonsibiu.ro) bis zum 4. Mai, 23.59 Uhr, anmelden. Laufen kann man dieses Jahr für eins der 48 Projekte, auf folgende Strecken: „Crosul Smartbill”, Strecke: 5 km, Teilnahmekosten: 80 Lei; „TeamRun by Siemens”, 21 km (Stafette), 400 Lei; „Maraton by Aumovio”, 42 km, 230 Lei; „Pași pentru oraș by Bilstein” 3 km (Geh-Probe), 80 Lei; „Semimaraton by Joyson”, 21 km, 210 Lei; „Teen Race by Cona”, 3,35 km, 80 Lei; „Wenglor 10k”, 10 km, 160 Lei. Die Läufe finden am 29. Mai statt. Für Kinder (70 Lei) finden die Läufe am 31. Mai statt, für folgende Altersgruppen: 4-5 Jahre, 400 m; 6-7 Jahre, 800 m; 8-9 Jahre, 1.200 m und 10-12 Jahre, 1.600 m.

Für den guten Verlauf des Marathons sucht die Hermannstädter Gemeinschaftsstiftung (Fundaţia Comnitară Sibiu) 700 Volontäre. Die Interessenten müssen sich bis zum 14 Mai. auf https://squad.ro/home einschreiben. (RS)

,,Gutes Gras, böses Gras“ in Hammersdorf

Hermannstadt. – Ein Tag im Freien mit Ausstellungen, Diafilmen und Essen wird unter dem Namen „Gutes Gras, böses Gras“ (Iarbă bună, iarbă rea) in der Hammersdorfer Kirchenburg am Samstag, dem 9. Mai, ab 9 Uhr angeboten. Die Anzahl der Plätze ist auf 40 beschänkt. Die Teilnahme kostet 175 Lei/Person und kann unter https://apropo.app/iarba-buna-iarba-rea-d0d096d9 reserviert werden. Kinder haben freien Eintritt, jedoch ist die Veranstaltung nicht speziell für sie konzipiert und die Begleitpersonen sind für sie zuständig.

Das zehnstündige Event der Gruppe Substrat ist experimentell und interaktiv. Die Teilnehmer können die Ausstellungen besuchen, die Kirchenburg erkunden, im Garten arbeiten und an einem Vortrag über Diafilme teilnehmen, aber sich auch Zeit nehmen, ein Buch zu lesen oder einfach die Natur zu genießen. Mittags und abends wird gemeinsam gegessen, nicht alkoholische Getränke werden ebenfalls angeboten. Die Teilnehmer können eigenes Essen und auch weitere Getränke – inklusive alkoholische – mitnehem. Die Organisatoren empfehlen, Handy zu Hause oder zumindest in der Tasche zu lassen, um „bewusst in eine ungestürzte, fast schon alternative Zeit einzutauchen”. (RS)

Transylvanian Brunch

Martinsdorf. – Der erste Transylvanian Brunch des Jahres findet in der Kirchenburg von Martinsdorf/Metiș, Kreis Hermannstadt, am 16. Mai statt. Die Teilnahme kostet 150 Lei/Person und kann unter booking.mytransylvania.ro gebucht werden. (TJ)

Schreibwerkstatt

Michelsberg. – Eine zweitägige Schreibwerkstatt mit der Referentin Cornelia Mandt (Deutschland) veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien am 15. und 16. Mai im Elimheim. Angeboten werden kreative Formen des Bibelstudiums anhand zweier Methoden: Einerseits das „Bible Art Journaling”, bei dem ein biblisches Kunst-Tagebuch angelegt wird und andererseits das „Art Journaling mit Gott” – ein kreativer Austausch mit Gott zu aktuellen Themen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 130 Lei (200 Lei mit Übernachtung). Informationen und Anmeldungen; 0721-33.00.52, office@frauenarbeit.ro (JM)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 2. Mai, 17-18 Uhr/Sonntag, 3. Mai, 10-11 Uhr: Weinbau in Bogeschdorf.

TVR 2, Dienstag, 4. Mai, 13.00-13.30 Uhr: Deutsche Medienlandschaft in Sathmar; Deutsche Volkstänze aus dem Banater Bergland.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 5. Mai, 14.30-15.00 Uhr: Sister Act – Premiere am DSTT.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 6. Mai, 15.00-16.43 Uhr: Deutsche Delegation in Temeswar; Erzählwerkstatt und Buchpräsentation; Banather Themen; Der Mai ist gekommen.