Fünf Alte und vier Neue im Vorstand

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Ausgabe Nr. 2955

DFDH-Vorstandswahlen bei der Mitgliederversammlung im Spiegelsaal

Bei der Mitgliederversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt, die am Donnerstag, dem 16. April, im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums stattfand, wurde Gabriel Tischer erneut zum Vorsitzenden des Hermannstädter Forums gewählt. Auf der Tagesordnung standen aber zunächst ein Bericht des Vorsitzenden, des Jugendreferenten Stefan Kézdi, des Kulturreferenten Sebastian Arion, des Geschäftsführers Raul Rognean, ein Kurzbericht der neuen Leiterin des Forumskindergartens, Alexandra Suciu, die Rechnungslegung 2025 und der Bericht der Rechnungsprüferin sowie die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Dann übernahm Martin Bottesch die Wahlleitung. Für die neun Sitze im DFDH-Vorstand wurden 13 Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. Alle 13 erhielten die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. In den Vorstand gewählt bzw. wiedergewählt wurden: Gabriel Tischer (49 Stimmen), Monika Hay (42), Andrada Schneider (41), Gertrud Krech (40 Stimmen), Wolfgang Alexander Guib (40), Paul Kuttesch (37), Christoph Galter (36), Friedrich Gunesch (33) und Zeno-Karl Pinter (32).

Die Neuen sind: die Gastroenterologin Dr. Andrada Schneider, der Unternehmer Wolfgang Alexander Guib, der Betriebswirt und Kreisratsvorsitzende Paul Kuttesch und der IT-Fachmann Christoph Galter.

Der Vorstand zog sich anschließend zurück und wählte Gabriel Tischer zum Vorsitzenden sowie Gertrud Krech zur stellvertretenden Vorsitzenden.

Zum Abschluss folgte ein weiterer Wahlgang für den Vertreter des DFDH in der jeweiligen Vertreterversammlung des Siebenbürgen- bzw. des Landesforums. Gewählt wurde der DFDH-Vorsitzende Gabriel Tischer.

Beatrice UNGAR