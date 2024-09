Eine zentrale Stellschraube

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2880

,,Equlibrumfest“ zum dritten Mal in Hermannstadt

Das „Equilibrumfest“ fand vor kurzem wieder im Ramada-Hotel in Hermannstadt statt. Auf der Veranstaltung steht eine gesunde Lebensweise im Vordergrund. Besucher können hier verschiedene Bio-Produkte erwerben, sich massieren lassen, sich über alternative Heilmethoden informieren und vieles mehr. Beim Rundgang entdecke ich einige Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe.

So zum Beispiel eine Duftkerze in Form eines Eisbechers oder eine riesige Auswahl an Edelsteinen. Besonders interessiert mich aber ein Stand von Bio-Körperpflegeprodukten. Hier gibt es nahezu alles an Kosmetik-Produkten von Duschgel über Handcreme bis hin zu Aftershave. Hergestellt werden die Produkte in Deutschland. Letztendlich kaufe ich mir einen Bio-Deoroller. Die herkömmlichen Deoroller aus dem Supermarkt oder aus Drogerieketten sind meist voll mit Aluminium oder Alkoholen.

Außerdem erwerbe ich an einem benachbarten Stand ein wasserfestes Omega-3-Pflaster. Dieses klebt für 48 Stunden am Körper und stellt eine Alternative zur Nahrungsergänzung durch Tabletten dar.

Nachdem ich meinen Rundgang beendet habe, treffe ich den Veranstalter des „Equilibrumfest“ Mihai Neguș zum Interview. Die Veranstaltung existiert seit April des vergangenen Jahres und fand seitdem bereits neunmal statt. Ursprünglich war die Veranstaltung nur für Hermannstadt vorgesehen, doch aufgrund der großen Nachfrage reisten viele Besucher eigens aus anderen Städten an. Das war Grund genug, auch nach Kronstadt, Bukarest, Klausenburg und Großwardein zu expandieren. Demnächst möchte das „Equilibrumfest“ auch in Temeswar Fuß fassen.

Etwa die Hälfte der Aussteller gehört zum festen Kern, der auf jeder Veranstaltung vertreten ist, während zahlreiche neue Aussteller die Gelegenheit nutzen, ihre Produkte vorzustellen. Die Motivation zu der Veranstaltung entstand durch den Tod seines Vaters im Jahre 2014, welcher so sagt Neguș „durch einen gesünderen Lebensstil vermeidbar gewesen wäre.“

Mit dem Event, welches er zusammen mit seiner Frau Adina auf die Beine stellt, möchte er erreichen, „dass so viele Menschen wie möglich etwas über die Möglichkeiten eines gesunden Lebensstils erfahren.“ Die Ernährung sei einer der zentralen Stellschrauben für ein gesundes Leben. Ein Ernährungsplan sollte jedoch nicht verallgemeinert werden, da verschiedene Blutgruppen unterschiedlich auf bestimmte Ernährungsprogramme reagieren können.

Für einen ersten Einblick lohnt sich ein Besuch des YouTube-Kanals von „Equlibrumfest“. Hier findet man über 300 aufgezeichnete Vorträge und bekommt vorab eine gute Vorstellung, was einen auf dem Fest erwartet. Dennoch sei es wichtig, persönlich die Veranstaltung zu besuchen „um die verschiedenen Produkte und Massagen selbst auszutesten“, betont Neguș.

Der Terminplan ist voll. Bis Anfang November stehen noch vier weitere Veranstaltungen auf dem Plan. Nach dem Ende der einen Veranstaltung würden schon die Planungen für die nächste beginnen. Diese findet vom 27. bis 29. September im Studentenkulturhaus in Klausenburg statt. Eintrittskarten kann man online über iabilet.ro erwerben.

Johann WIEGELS