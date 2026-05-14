Schwedische Oldtimer und Youngtimer:

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Ausgabe Nr. 2958

Die erste Auflage der „Svenska Classic”-Oldtimer-Show wurde vom Retromobil Club Romania am 9. und 10. Mai in Hermannstadt veranstaltet. Bogdan Anghel, der Vorsitzende der Sektion Skandinawische Pkws, teilte der Hermannstädter Zeitung mit, dass daran „mehr als 20 schwedische Wagen der Marke Volvo und Saab” beteiligt waren und es nicht nur um die Präsentation der Oldtimer ging sondern auch darum, einen „multikulturellen Dialog zwischen dem Erbe skandinavischer Technik und dem historischen Geist Hermannstadts anzubahnen. So wurde ein Saab GT 750 im Innenhof des Brukenthalpalais ausgestellt. Unser Bild: Am Sonntag konnte man die Wagen bei schönsten Sonnenschein auf dem Kleinen Ring bewundern, nachdem sie am Samstag im ASTRA-Freilichtmuseum im Regen gestanden hatten: Vorne rechts der Star der Show, ein Oberklasse-Modell Volvo 900 und links davon ein Saab 9000. Foto: Beatrice UNGAR