Sehr anstrengend aber schön

Ausgabe Nr. 2880

Drei Gedichtbände von Traian Pop Traian liegen auf Ungarisch vor

Drei Gedichtbände des Schriftstellers, Herausgebers und Verlegers Traian Pop Traian wurden in den letzten zwei Jahren ins Ungarische übersetzt. Es geht um die Gedichtbände „Abszolút hatalom“ (rumänischer Originaltitel „Putere Absolută”), in der ungarischen Fassung von Mandics Györgyi, 2023 veröffentlicht im Budapester Verlag Írástudó Könyvkiadó, „Hamuszerda” (rumänischer Originaltitel „Miercurea de cenușă”) in der Übersetzung von Zoltán Böszörményi, herausgegeben von Irodalmi Jelen Könyvek, 2024, und um „Ökörszem“ (rumänischer Originaltitel „Ochiul Boului”) in der Übersetzung von Lorand Pethő, erschienen im AB ART Verlag Budapest, 2024.

„György Mandics, ein sehr wichtiger Brückenbauer zwischen Kulturen, übersetzte einen Großteil eines Bandes, der nach 1989 erschienen ist, und fragte mich vor vier Jahren, ob ich einverstanden wäre, das Buch in einem ungarischen Verlag zu veröffentlichen”, teilte Traian Pop Traian der Hermannstädter Zeitung mit. Pop war nicht sehr optimistisch, da ein weiterer Band, übersetzt von Julia Schiff, schon lange in der Schublade eines anderen Verlags in Budapest wartete. Dieses Mal hatte man mehr Glück, denn ein Jahr später wurde Pop zu einer Lesereise eingeladen, um diesen Band vorzustellen. „Es war sehr anstrengend, aber gleichzeitig auch sehr schön. Die beiden anderen Bände wurden bei mir fast gleichzeitig von zwei anderen Verlagen angefordert, die bereits eine Reihe rumänischer Autoren veröffentlicht haben, und zwar aufgrund – wie ich vermute – des Interesses, das während der oben erwähnten Tournee gezeigt wurde”, erklärte Pop.

Traian Pop wurde 1952 in Kronstadt geboren und lebt seit 1990 in Ludwigsburg, wo er 2003 den Pop Verlag gründete und als Schriftsteller, Verleger, Übersetzer und Journalist tätig ist. Während seines Studiums in Temeswar war er freiberuflich Mitarbeiter und danach Toningenieur, Texter, Bühnenarbeiter bei Rock- und Jazz-Musikgruppen sowie beim Deutschen Staatstheater Temeswar.

Parallel dazu veröffentlichte er systemkritische Texte unter dem Pseudonym Traian Pop Traian. Die Inszenierung seines Theaterstücks „Die Stadt der Lügenzwerge” am Puppentheater Temeswar 1989 wurde nach kaum zehn Vorstellungen verboten und die Inszenierung von „Schöne Aussichten” wurde kurz vor der Uraufführung abgesetzt. Von Dezember 1989 bis Januar 1990 war er Mitglied des ersten Redaktionsteams der Tageszeitung Cotidianul Timișoara. 2002 erhielt er den Preis des Rumänischen Schriftstellerverbandes und 2020 den Andreas-Gryphius-Preis und 2021 wurde er mit dem Dorfschreiberpreis von Katzendorf ausgezeichnet.

Werner FINK