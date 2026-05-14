Zehn Künstlerinnen an zwei Orten

„Das andere Gesicht der Welt” zeigen zehn bildende Künstlerinnen noch bis zum 31. Mai den an zeitgenössischer Kunst Interessierten im Museum für zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums und im Brukenthalpalais. Unter dem gleichen Titel haben schon neun von ihnen, allesamt Absolventinnen der Universität für Kunst und Design – Ana Maria Micu, Ioana Olăhuț, übrigens die erste Frau, die an der Universität eine Professur innehat, Anca Bodea, Mirela Moscu, Ioana Iacob, Anca Brânzaș, Oana Năstăsache, Andrea Tivadar, Roxana Ajder – in Klausenburg ausgestellt und einen Katalog herausgegeben. In Hermannstadt holten sie ihre Hermannstädter Kollegin Ioana Tocoaie ins Boot. Kuratorin der Ausstellung ist Liviana Dan, Ko-Kuratorin Alexandra Runcan. Unser Bild: Bei der Vernissage im Gebäude des Museums für zeitgenössische Kunst in der Quergasse/Tribunei 6: Alexandra Runcan, Raluca Teodorescu, Ana Maria Micu, Liviana Dan, Anca Bodea, Ioana Tocoaie, Ioana Olăhuț, Andreea Tivadar, Oana Năstăsache, Mirela Moscu, Ioana Iacob (v. l. n. r.). Foto: Beatrice UNGAR