6 % der Hermannstädter sind gelaufen

Kein Pech bei der 13. Auflage des Hermannstädter Benefizmarathons

Ausgabe Nr. 2867

Knapp 9.000 Läufer haben beim Hermannstädter Internationalen Benefizmarathon (Maratonul Internaţional Sibiu – MIS) am Wochenende teilgenommen und sich für 51 soziale Projekte eingesetzt. Mehrere Rekorde wurden dieses Jahr gestellt, so die Organisatoren von der Hermannstädter Gemeinschaftsstiftung (Fundaţia Comunitară Sibiu). Die Erwachsenen und die Jugendlichen sind am 25. Mai gelaufen, die Kinder zwischen 4 und 12 Jahren am 26. Mai. Spenden kann man noch bis Ende Juni.

„Unser Event wird auch für die kommenden Generationen relevant sein”, erklärte Geschäftsführerin der Gemeinschaftsstiftung Ana Bugneriu in einer Pressekonferenz vor dem Benefizmarathon und erwähnte dabei die über 2.000 Kinder, die sich eingeschrieben haben. Insgesamt haben sich dieses Jahr 8.953 Läufer eingeschrieben (2023 waren es 6.560), ein neuer Rekord. Auch bei der Anzahl der Projekte, für die man laufen konnte und noch rund vier Wochen spenden kann, ist von 47 im Vorjahr auf 51 dieses Jahr gestiegen. 2023 wurden 983.978 Lei gesammelt, dieses Jahr wird die Summe sicherlich höher sein – Anfang Juli teilen die Organisatoren die Endsumme mit.

Von der Pandemiezeit spürt man inzwischen nichts mehr – 2020 ist die Anzahl der Läufer und der eingesammelten Summen – 319.210 Lei für 30 Projekte -, gefallen, denn 2019 wurden 821.775 Lei für 40 Projekte eingesammelt.

Inzwischen ist der Benefizmarathon der zweitgrößte Wettlauf des Landes, nach dem Bukarester Marathon mit rund 20.000 Läufern, und hat fast genauso viele Läufer wie die Marathons in Klausenburg und Temeswar zusammen. Genauer gesagt: 6 Prozent der Hermannstädter haben dieses Jahr aktiv daran teilgenommen, und Spender sind es viel mehr.

Die Anzahl der Läufer ist auch durch die neu eingeführte 3-km-lange Geh-Probe „Pași pentru oraș by Bilstein” (Schritte für die Stadt) gestiegen, wo man lediglich gehen musste. Bei dieser Probe machte dieses Jahr auch ein 80jähriger Mann mit. Dazu gab es die inzwischen traditionellen Läufe; „Crosul MultiversX”, 5 km, „Decathlon TeamRun”, 21 km; „Maratonul Continental”, 42 km; „Semimaraton”, 21 km; „Squad Race by Zacaria”, 3 km; „Wenglor 10k”, 10 km und die Kinderläufe, 500-1.250 Meter, je nach Altersgruppe.

Dieses Jahr wurden einige Laufstrecken geändert, denn die große Anzahl der Teilnehmer machte es unmöglich, dass einige enge Gässchen in der Altstadt weiterhin benutzt werden. „Für mich ist es die schönste Laufstrecke des Landes, wir haben da wirklich Alles. Wir haben einen Teil durch die Altstadt, dann führt die Strecke durch den Erlenpark, auf dem Stadion und dann weiter bis Poplaca und Rășinari. Es ist aber auf keinen Fall ein leichter Lauf“, erklärte Dani Troancă, der MIS-Sportdirektor.

650 Volontäre machten dieses Jahr mit, auch ihre Anzahl ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Dieses Jahr wurden sie von 40 Mitarbeitern koordoniert.

Neuigkeiten gab es dieses Jahr auch bei der Marathontor-Gestaltung: Zum ersten Mal wurden Künstler aus dem Ausland eingeladen. Rena Rädle und Vladan Jeremić und die Kuratorin der Ausstellung, Iris Ordean vom Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt boten am Tag davor eine begleitete Tour.

Rund 300.000 Euro hat die Organisierung des Marathons gekostet. Gedeckt wurden die meisten Kosten durch eigene Mittel und Sponsoring, ein kleiner Teil wurde vom Hermannstädter Bürgermeisteramt gedeckt – 21.000 Euro durch die Sportagenda und 4.000 Euro durch die Sportagenda. Die Gemeinschaftsstiftung hat die Hälfte der Einschreibungskosten behalten, für die Organisation und für die Medaillen, die jeder Läufer bei der Ziellinie erhielt. Die andere Hälfte ging an die vom Läufer gewählte Organisation. Von den weiteren Spenden gehen sogar 92% der Summe an die jeweilige Organisation, für die der Läufer sich entschieden hat.

Die Fotos mit den Läufern kann man auf der Facebook-Seite des Marathons sehen, aber dieses Jahr kommen die Organisatoren den Läufern mit einer neuen Funktion entgegen: Auf https://maratonsibiu.ro/ro/foto kann man ein Selfie und die E-Mail-Adresse hochladen, dann bekommen die Eingeschriebenen alle Fotos aus dem Wettlauf, in denen sie vorkommen. Das sind nicht wenige, denn offiziell waren 16 Fotografen unterwegs, dazu kommen auch die privaten Fotografen, die der Stiftung ihre Fotos schicken. Auch ohne diese Funktion ist eine große Auswahl der Fotos zu sehen, und zwar auf der Facebook-Seite des Marathons.

Für die Mitarbeiter der Gemeinschaftsstiftung folgt ein volles Jahr, denn u. a. steht es schon fest: Für die 14 MIS-Auflage wird sich Hermannstadt am 24. und am 25. Mai 2025 wieder in Bewegung setzen.

Ruxandra STĂNESCU