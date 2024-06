Kommunalwahlen am 9. Juni 2024

Teile diesen Artikel

84 Kandidatinnen und Kandidaten des DFDR im Kreis Hermannsatdt

Ausgabe Nr. 2867

Am 9. Juni d. J. finden in Rumänien Europa- und Kommunalwahlen statt. Die Wahllokale sind von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Jede und jeder Wahlberechtigte in Rumänien erhält fünf Stimmzettel: 1 für die Wahlen ins Europaparlament, 1 für den Bürgermeister der Ortschaft, in dem sie/er den Wohnsitz hat, 1 für den Stadt- bzw. Gemeinderat dieser Ortschaft, 1 für den Vorsitzenden des Kreisrats des Landkreises, in dem sie/er den Wohnsitz hat, 1 für den Kreisrat dieses Landkreises.

In Hermannstadt kandidiert Astrid Fodor für ein weiteres Mandat als Bürgermeisterin. Für das Amt des Kreisratsvorsitzenden kandidiert Paul Kuttesch, übrigens der einzige DFDR-Kandidat für ein solches Amt in diesem Wahljahr in Rumänien. Im Kreis Hermannstadt gibt es komplette Listen für den Stadtrat Hermannstadt (29 Kandidatinnen und Kandidaten) sowie den Kreisrat Hermannstadt (42 Kandidatinnen und Kandidaten).

Die ersten elf Plätze auf der Stadtratliste belegen Astrid Fodor, Gabriel Tischer, Paul Jürgen Porr, Bianke-Marion Grecu, Helmut Lerner, Wolfgang-Alexander Guib, Zeno-Karl Pinter, Paul-Constantin Mezei, Sara Konnerth, Liana-Regina Iunesch und Christoph Raimar Galter.

Auf der Kreisratsliste sind die ersten zehn Paul Kuttesch, Friedrich Gunesch, Christine Manta-Klemens, Andreas Galter, Beatrice Ungar, Romulus Cipariu, Ladislau Ciocan, Cynthia Pinter, Robert Fink und Andreas Tischer. Für DFDR-Kandidaten kann ferner bei der Wahl der Stadträte in Agnetheln/Agnita (3 Kandidaten), Heltau/Cisnădie (5) und Mediasch (5) gestimmt werden.

In Vorbereitung auf die Wahlen vom 9. Juni hat das Hermannstädter Bürgermeisteramt die Verordnung Nr. 753 über Einzugsbereich, Nummerierung und Verortung der Wahllokale in Hermannstadt und auf der Hohen Rinne/Păltiniș erlassen. Die Bürgerinnen und Bürger sind gebeten, rechtzeitig herauszufinden, in welchem Wahllokal sie ihre Stimmen abgeben können. Die Liste mit den Wahllokalen ist unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/yvewrdj7.