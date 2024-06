Nachrichten

Teile diesen Artikel

Verkaufsstände anmelden

Hermannstadt. – Die Anmeldung für Verkaufsstände beim Großen Sachsentreffen 2024 (2.-4. August) ist bis zum 30. Juni möglich. Verkaufshäuschen (Grundfläche 2 x 3 m) können für 3.000 Lei auf dem Großen Ring oder 2.000 Lei auf dem Kleinen Ring für das gesamte Wochenende genutzt werden. Im Preis inbegriffen sind die Stromkosten, der Auf- und Abbau und sonstige Nebenkosten. Bei der Anmeldung muss man mitteilen, was in dem Stand angeboten werden soll. Eventuell notwendige Genehmigungen für den Verkauf muss der Nutzer des Verkaufsstandes selbst beschaffen.

Die Zahl der Stände ist begrenzt. Bis zum 7. Juli wird den Anwärtern mitgeteilt, ob sie einen Stand erhalten können. Anmeldung unter: sachsentreffen@siebenbuergenforum.ro (WZ)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche bringen am Freitag, den 7. Juni, 12 Uhr, Elisa Gunesch, Brita Falch Leutert und Jürg Leutert Werke von Louis Viérne und Theodore Dubois zu Gehör. Am Samstag, dem 8. Juni, 19 Uhr, der Hermannstädter Bachchor (siehe auch Seiten 1 und 8). (BU)

Konzert des Hermannstädter Bachchores

Hermannstadt. – Der Hermannstäder Bachchor bringt am Samstag, dem 8. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Stadtpfarrkirche Musik aus der farbenfrohen französischen Spätromantik zu Gehör: die Messe solenelle op. 16 von Louis Vierne, dazu passende Orgelwerke auf einer und zwei Orgeln (Brita Falch Leutert und Jürg Leutert) und ein Lied des Widmungsträgers der Messe, Théodore Dubois (Elisa Gunesch, Mezzosopran) begleitet von Stadtkantorin Brita Falch Leutert an der fast fertig renovierten Sauer-Orgel. Der Eintritt beträgt 20 Lei.

Konzert mit The Motans

Hermannstadt. – Die Band „The Motans” konzertiert heute, ab 19 Uhr im Promenada Mall Hermannstadt, auf dem Parkplatz 2B. Der Eintritt ist frei für diejenigen, die die App „Spot” haben. (RS)

„Rockothek”

Hermannstadt. – Eine „Rockothek wie in den alten Zeiten” mit Hora RockX wird heute ab 21 Uhr in der Love Bar organisiert. Der Eintritt ist frei. (RS)

Weinland Hermannstadt

Hermannstadt. – Das dem Wein gewidmete Event „Weinland: sounds and flavours of Sibiu” findet heute, zwischen 17 und 22 Uhr, in der Fußgängerzone der Saggasse/Str. Turnului statt. (RS)

Cibin Bike Day

Hermannstadt. – Die erste Auflage des Cibin Bike Day findet am 8. Juni von 10 bis 22 Uhr auf dem neuen Radweg am Zibinsufer statt. Ziel ist es, das Radfahren als gesunde und nachhaltige Lebensweise zu fördern, die umweltfreundliche urbane Mobilität zu unterstützen. Das Projekt wird von Hipodrome Of Music und Urban Bike Revolution organisiert. Auf dem neuen, über 3 km langen Radweg, gibt es mehrere Angebote: Workshops für Kinder (Mondex), 12-16 Uhr; Fahrradservice (Steinbrücke), 10-18 Uhr; Gebrauchtfahrrad- und Zubehörbörse (Steinbrücke), 12-16 Uhr; Schatzsuche mit dem Fahrrad (Startpunkt bei der Steinbrücke), 10-18 Uhr; Workshop zur Straßenverkehrsordnung (Steinbrücke), 12-14 Uhr; Indoor-Cycling-Kurse (Mondex), 13-17 Uhr; Live-Musik, Essen und Getränke (Steinbrücke), 10-22 Uhr. (RS)

20 Jahre Alte Mühle

Holzmengen/Hosman. – Die Alte Mühle in Holzmengen feiert am Samstag, dem 8. Juni, 20 Jahre seit der Gründung. Im Programm: 15-19 Uhr: Messe mit lokalen Produkten; 16 Uhr: Yiulia; 17 Uhr: Eugenius Zauberei; 18 Uhr: Sahil & Marie; 19.30 Uhr: Caravana Gipsy Jazz; 21 Uhr: Szászcsávás Band. Infos zu Spendenmöglichkeiten: www.moara-veche.ro/de/cum-pot-sprijini-asociatia-hosman-durabil/. (RS)

Nostalgic Dacia

Hermannstadt. – Die 2. Auflage des Events „Nostalgic Dacia“ findet am Samstag, dem 8. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des ASTRA-Freilichtmuseums statt. Zu sehen sind hier mehrere Dacias, die in den 70er und 80er Jahre hergestellt wurden, die Inhaber sind auch dabei. (RS)

Doppelte Buchvorstellung

Hermannstadt. – Die Bücher „Strigoița” von Savu Popa und „Zăpadă pe umerii Adelinei” von Ovidiu Baron werden am Montag, dem 10. Juni, ab 17 Uhr, im American Corner der Astra-Bibliothek vorgestellt. (RS)

Seniorentreffen am 11. Juni

Hermannstadt. – Beim fünften Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt in diesem Jahr, das am Dienstag, den 11. Juni, ab 15 Uhr, im Spiegelsaal stattfindet, wird Hildrun Schneider über das Große Sachsentreffen vom 2.- 4. August sprechen und auch Fragen dazu beantworten. (BU)

Trachtenträger-Gruppe

Hermannstadt. – Bei dem Aufmarsch am 3. August im Rahmen des Großen Sachsentreffens hat sich auch eine Trachtenträger-Gruppe angemeldet. Mitmachen können dabei Siebenbürgerinnen und Siebenbürger in der siebenbürgisch-sächsischen Volkstracht. Anmeldungen nimmt DFDR-Kulturreferentin Doris Köber unter 0745-06.67.06 entgegen. (BU)

Neue Frist ist 14. Juni

Hermannstadt. – Der Hermannstädter Kreisrat verlängert bis zum 14. Juni die Frist für die Einreichung von Anträgen für die Finanzierung von Arbeiten zum Schutz historischer Denkmäler in Kreis Hermannstadt, die sich im Besitz von Privat- oder Rechtspersonen befinden. Das dafür veranschlagte Budget beträgt 200.000 Lei.

Folgende Arbeiten können gefördert werden: Instandhaltung, Reparaturen, Konservierung, Konsolidierung, Restaurierung, Aufwertung von Denkmälern, Vorbereitung der technischen Dokumentation.

Nähere Informationen unter https://www.cjsibiu.ro/evenimente/consiliul-judetean-sibiu-lanseaza-sesiunea-de-selectie-a-proiectelor-care-vizeaza-protectia-monumentelor-istorice-de-pe-raza-administrativ-teritoriala-a-judetului-sibiu/. (RS)

Benefizlauf in Agnetheln

Agnetheln. – Die 3. Auflage des Benefizlaufes in Agnetheln findet am Samstag, dem 22. Juni statt. Im Anschluss gibt es ein Konzert mit The Strangers und Filmvorführungen im Freien. Näheres zum Benefizlauf unter crosagnita.ro. (RS)

Für Englischsprachige

Hermannstadt. – Für Englischsprachige aus aller Welt, die sich in Hermannstadt aufhalten, bietet die römisch-katholische Stadtpfarrgemeinde englischsprachige Messen jeweils Sonntag und an Hochfesten, 18 Uhr, in der Franziskanerkirche (Franziskanergasse/Str. Șelarilor 14) an. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 8. Juni, 17-18 Uhr/Sonntag, 9. Juni, 10-11 Uhr: Erster pädagogischer Kreis für Grundschullehrerinnen der deutschen Abteilung aus dem Kreis Mieresch; Maifest der Friedrich Schiller-Gymnasialschule aus Neumarkt.

TVR 2, Dienstag, 11. Juni, 13-13.30 Uhr: Konfirmation in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt.

TVR Cultural, Mittwoch, 12. Juni, 14-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: 33. Deutsche Literaturtage in Reschitza.

TVR 1, Donnerstag, 13. Juni, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Der Wahltag in Hermannstadt; Touch Nature – Ausstellung in Bukarest; Audioanthologie in Sathmar; Ausstellung im Teutschhaus: Christus-Bilder in den evangelischen Kirchen Siebenbürgens; Schwabentreffen in Ulm.