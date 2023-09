Nachhaltigkeit und Tradition

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2831

Kurze Bilanz der Haferland-Kulturwoche 2023

Die Haferland-Kulturwoche 2023 hat vom 3. bis 6. August in den Ortschaften Arkeden/Archita, Radeln/Roadeș, Brenndorf/Bunești, Deutsch-Weißkirch/Viscri, Meschendorf/Meșendorf, Keisd/Saschiz, Hamruden/Homorod, Reps/Rupea, Deutsch-Kreuz/Criț und Klosdorf/Cloașterf stattgefunden und wurde von fast 5.000 Teilnehmern und Zuschauern aus zehn verschiedenen Ländern und im Alter zwischen 5 Monaten und 101 Jahren besucht, teilen die Initiatoren und Mitveranstalter um Michael Schmidt von der Stiftung M&V Schmidt mit.

Das Hauptthema der Auflage war die Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft des Haferlandes. So wurden auf der Sitzung des deutsch-rumänischen bilateralen Kooperationsforums in Deutsch-Kreuz/Criț ergänzende Formen der Zusammenarbeit gesucht, darunter Vorschläge zur Einrichtung von Kooperationsforen mit dem Vereinigten Königreich oder anderen Nicht-EU-Ländern oder zur Einbeziehung nicht-sächsischer Gemeinschaften in die Bemühungen um die Wiederbelebung des siebenbürgisch-sächsischen Lebens in diesem Gebiet.

,,Das bedeutet Nachhaltigkeit im Haferland: eine lebendige, aktive, plurikulturelle Gemeinschaft, die der Tradition verbunden bleibt und gleichzeitig in die Zukunft investiert. Ich wünsche mir, dass das Haferland auch weiterhin unsere Heimat bleibt – Siebenbürger Sachsen, Rumänen, Ungarn und Roma gleichermaßen – und dass wir Sie jedes Jahr als unsere Gäste begrüßen dürfen. In den Dörfern des Haferlandes gibt es noch immer Familien, deren Vorfahren an den Wänden dieser prächtigen Kirchen verewigt sind. Wir, die wir jedes Jahr zur Haferland-Kulturwoche hierherkommen, haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Beziehungen, die die Gemeinschaft zusammenhalten und die uns auch mit der Vergangenheit verbinden, erhalten bleiben. Es ist äußerst wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Gemeinden ihre Traditionen bewahren, um eine nachhaltige Zukunft und eine wachsende Wirtschaft zu haben“, sagte Michael Schmidt.

Während des Festivals konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer rund 200 Minuten traditioneller Tänze der Siebenbürger Sachsen und der Tschangos erleben, Blaskapellen erfreuten das Publikum mit nicht weniger als 300 Minuten traditioneller Musik, und die Musikabende in den Kirchenburgen brachten über 200 Minuten Gesang, Klassik- und Jazz-Konzerte auf Instrumenten wie Orgel, Geige und Klavier.