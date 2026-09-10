Neues Schuljahr, alte Probleme

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5.633 Schüler sind an deutschen Abteilungen im Kreis Hermannstadt eingeschrieben

Ausgabe Nr. 2975

Fast 2,9 Millionen Kinder und Schülerinnen und Schüler haben am Montag, dem 7. September, das Schuljahr 2026/2027 begonnen. Laut den Daten des Ministeriums für Bildung und Forschung, waren im Februar 2026 insgesamt 200.845 Lehrkräfte im Amt.

Im Schuljahr 2025/2026 gab es noch insgesamt 17.433 Bildungseinrichtungen und deren Strukturen, davon 6.726 mit eigener Rechtsperson. Inzwischen ist das Gesetz Nr. 141/2025 in Kraft getreten, das zum Rückgang der Anzahl von Schuleinheiten mit eigener Rechtsperson geführt hat. Im Kreis Hermannstadt sind insgesamt 135 staatliche und 42 private Bildungseinrichtungen mit Rechtsperson.

Auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist um etwa ein Prozent zurückgegangen – die genaue Anzahl der Schüler wurde noch nicht veröffentlicht.

Im Kreis Hermannstadt sind dieses Jahr 66.811 Kinder und Jugendliche im voruniversitären Bildungssystem eingeschrieben, von der Kinderkrippe bis zu der 13. Abendlyzealklasse. Insgesamt sind in deutschen Abteilungen 5.633 Schüler im Kreis eingeschrieben.

Die Daten des Bildungsministeriums zeigen eine starke Konzentration der Lehrkräfte in den mittleren Altersgruppen: 23.086 waren unter 30 Jahre alt, 31.228 zwischen 30 und 39 Jahre, 68.700 zwischen 40 und 49 Jahre und 59.374 zwischen 50 und 59 Jahre und 18.457 waren über 60 Jahre alt, denn laut der rumänischen Presse unterrichten 4.740 Lehrkräfte auch nach dem Rentenalter (65 Jahre) .

Das Schuljahr umfasst für die meisten Schülerinnen und Schüler 36 Unterrichtswochen und endet am 18. Juni 2027. Für Abschlussklassen und bestimmte Bildungsformen gelten abweichende Endtermine.

Das Ministerium hat eine Woche vor Schulbeginn angekündigt, dass es knapp 7,9 Millionen Lei für 97 Schulen vorgesehen hat, die noch nicht über fließendes Wasser und Kanalisation verfügen.

Nur 23 % der rumänischen Jugendlichen im Alter von 25 bis 34 Jahren verfügten 2025 über einen Hochschulabschluss – der niedrigste Anteil unter allen europäischen Ländern.

Ruxandra STĂNESCU