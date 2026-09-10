Erfolgreiches Guitar Meeting

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Ausgabe Nr. 2975



Mehr als 1200 Gitarrespielerinnen und -spieler aller Altersklassen, aber vor allem Kinder und Jugendliche, haben an dem 12. Guitar Meeting in Hermannstadt teilgenommen. Ein emotionaler Moment war der Auftritt von Andrei Găluț, dem Sänger von Goodbye to Gravity, erstmals wieder mit den Teilnehmenden elf Jahre nach der Tragödie im Club Colectiv. Unser Bild: Am Tag 2 auf dem Großen Ring vor der Abfahrt ins ASTRA-Freilichtmuseum, wo u. a. ein gemeinsames Konzert stattgefunden hat, zeigten alle Beteiligten ihre Gitarren und konzertierten in kleinen Gruppen.

Foto: Ovidiu MATIU