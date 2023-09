Gut Holz in Hunedoara

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2831

Sportkegeln: Dracula-Pokal ging nach Ingolstadt

Zwei Turniere um den Dracula-Pokal im Sportkegeln hatten die Lohhofer Kegler schon gewonnen und das wollten sie natürlich ein drittes Mal wiederholen bei dem 4. Turnier, das am 12. August in Hunedoara stattgefunden hat. Am Turnier teilgenommen haben neben dem SKC Lohhof wieder der SKK Sanktanna Nürnberg, der TSV Ingolstadt-Nord und der diesjährige Gastgeber CS Talmesch/Tălmaciu.

Ausgetragen wurde das Turnier in Hunedoara auf der modernen Kegelbahn, da die Hermannstädter Kegelsportler, die im Talmescher Klub spielen, keine entsprechende Bahn besitzen.

Es gingen jeweils sieben Spieler an den Start, von denen für die Mannschaftswertung am Schluss die sechs besten Ergebnisse jedes Teams zählten.

Die Lohhofer spielten stark, besonders Anton Wunderlich, der mit 578 Holz Turnierbester war. Robert Hömke schaffte tolle 572 Holz und Julian Zimmer glänzte mit 571 Holz.

Leider verpasste der SKC den dritten Sieg in Serie und belegte diesmal Platz 3 mit 3182 Holz hinter Ingolstadt, die mit 3315 Holz enorm stark spielten und den Gastgebern vom CS Talmesch mit 3191 Holz.

Die besten sechs Ergebnisse des Siegerteams vom TSV Ingolstadt Nord, das am 17. August 2024 das 5. Turnier ausrichten wird, erzielten Herbert Kummer mit 575 Holz, Anton Heinz (574), M. Schuller (553), Hilde Kummer (546), O. Eckert (541) und G. Brekner (526).

Die sechs Besten aus dem Gastgeberteam waren Constantin Lazăr mit 559 Holz, Vasile Cioacă (557), Silvestru Haran (545), Martin Ballasch (535), Liviu Mailat (508) und Sorin Geleriu (487). B. U.