Konzept hat sich bewährt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2831

Sommerakademie der Bildenden Künste in Michelsberg

,,Ich will bei dem Konzept bleiben, kleinere Gruppen, hochkarätige Dozenten, da so der Lernerfolg und die künstlerische Weiterentwicklung gesichert sind“, sagte Galerist Thomas Emmerling vom Kunsthaus 7B nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Sommerakademie der Bildenden Künste in Michelsberg 2022. Das Konzept hat sich auch bei der zweiten Auflage der Sommerakademie bewährt, die vom 13. bis 26. August d. J. stattgefunden hat.

Die Ergebnisse sind bis zum 30. September in einer Ausstellung im Kunsthaus 7B zu sehen. Die Vernissage hat am Sonntag, dem 27. August, stattgefunden.

Ausgestellt sind Werke aller Teilnehmenden, die bei den Workshops der Dozentinnen und Dozenten Christine Reiner (Malerei, Deutschland), Diana Drăgan Chirilă (Universität für Kunst und Design Klausenburg, Fotografie), Gabriela von Habsburg (Stockdorf bei München, Bildhauerei), Irena Popiashvili (New York/Tiflis, Künstlerkarriere) und René Fadinger (Freie Akademie der Künste Kärnten Klagenfurt, Bildhauerei) eifrig mitgemacht haben. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge: Mariam Abashidze (Tiflis/Georgien), Yana Bachynska (Lemberg/Ukraine), Ana Bexa (Hermannstadt), Cristian Crestincov (Gürteln), Irina Epifan (Konstanza), Joanne Fenech Portelli (Hal Luqa, Malta), Jean Paul Fenech Portelli (Hal Luqa), Marianne Hallmen (Einsiedeln/Schweiz), Ovidiu Harja (Michelsberg), Waltraut Kompein Chimeni (Klagenfurt am Wörthersee/Österreich), Aditi Kumar (Warwick/England), Alexandra Liput (Warschau/Polen), Anne Nebert (Klausenburg), Alina Nedelcu (Malta), Barbara Niedermaier (Berlin), Marilena Popa (Heltau), Agata Rucinska (Warschau), Siegunde Schuster (Kassel), Sopiko Sheitnishvili (Tiflis), David Stoica (Arad), Maria Stoica (Klausenburg), Maya Vijica (Bukarest), Claudia Weindorf (Michelsberg). B. U.