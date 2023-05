Benefizmarathon

Ausgabe Nr. 2818



Am Wochenende findet die 12. Auflage des Internationalen Hermannstädter Benefizmarathons statt, angemeldet haben sich 6.560 Läufer. Die Wettläufe der Erwachsenen finden morgen, den 27. Mai, in Hermannstadt und Umgebung statt, die der Kinder am Sonntag, dem 28. Juni, auf dem Großen Ring. Am 27. Mai sind mehrere Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt: 7-11.30 Uhr: Mitropoliei, Odobescu, Konrad Haas, Centumvirilor, 9 Mai, Ocnei (zwischen dem Kleinen Ring mit Faurului), Târgului, Movilei, Felinarului, Azilului, Gh. Magheru, Filarmonicii, Pompiliu Onofrei; B-dul Coposu (1. Spur, Richtung Hotelul Ramada, zwischen Pompiliu Onofrei und Thalia-Saal), Sofocle, Șelarilor, Bărbierilor, Manejului, Gh. Lazăr, Arhivelor, Timotei Popovici, Tipografilor, Papiu Ilarian, Cetăţii; 8-14 Uhr: Str. Tribunei; 7.30-13.55 Uhr: B-dul Victoriei (zwischen Olimpia und Armeehaus, eine Spur ist gesperrt), Măcelaru, Justiției und Rennes; 08-13.45 Uhr: Valea Aurie, Ludoş.

Die Parkplätze auf den Straßen Mitropoliei, Poștei, Centumvirilor, Odobescu, Str. Movilei (unterer Teil), Felinarului, G-ral Magheru, Tipografilor (zwischen Thalia und Schiller-Platz), Schiller-Platz, Timotei Popovici und Papiu Ilarian, B-dul Coposu (zwischen Pompiliu Onofrei und Thalia-Saal) sind ab heute, dem 26. Juni, 16 Uhr gesperrt (die geparkten Autos werden mit Hilfe der Stadtpolizei abgeschleppt). Der Fahrradweg zwischen dem Erlenpark und Rășinari ist von 8 bis 14 Uhr gesperrt. Für den Pkw-Verkehr werden die Kreisstraßen gesperrt: 9.20-12.30 Uhr: DJ 106 Hermannstadt–Răşinari (von der Kreuzung mit DJ 106 D Michelsberg, bis zu der Șteaza-Brücke im Zentrum von Rășinari; Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat-Gura Râului); 9-12.30 Uhr: DJ 106 D Răşinari-Poplaca (Einfahrt in den Ort nur von Cristian-Orlat); 9.45-13.35 Uhr: DJ 106 R Poplaca-Hermannstadt.

Nähere Informationen sind unter maratonsibiu.ro zu finden. Spenden kann man noch bis zum 30. Juni. (RS)