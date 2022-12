Spannend und torreich

4:0-Sieg des FC Hermannstadt in neuem Stadion gegen FC Farul Constanța

Ausgabe Nr. 2799

Großes Lampenfieber hatten die Fußballspieler des FC Hermannstadt beim Betreten des Rasens des frisch eingeweihten Stadions am Samstag, dem 10. Dezember. Erstens weil das Match ausverkauft war und über 12.000 Menschen gekommen waren, u. a. Bürgermeisterin Astrid Fodor höchstpersönlich, um das neue Stadion und das erste Fußballspiel zu erleben; zweitens weil die Hermannstädter Mannschaft direkt gegen die Erstplatzierten der ersten Liga FC Farul Constanța, die von niemand anderes als Gheorghe Hagi trainiert wird, antreten sollten.

„Es ist, als seien wir nicht in Rumänien“, schwärmte ein Fotograf, der es sich auf einem Falthocker mit seiner mit Teleobjektiv ausgestatteten Kamera auf dem Rasen neben dem Tor bequem machte. Es wecke Erinnerungen von großen Spielen, die er erlebt habe, in Madrid zum Beispiel. Die Beleuchtung und der Rasen seien im Top Zustand, kein Vergleich zum Mediascher Stadion, wohin er in den letzten Jahren fahren musste, um über die Spiele des FC Hermannstadt zu berichten.

Zur Feier des ersten Spiels im neuen Stadion ließ sich das Bürgermeisteramt eine spektakuläre Laser-Show einfallen, die auf den Rasen projiziert wurde und im Dunkel der Nacht aus der Tribüne sehr gut zu sehen war.

Es folgte die Aufstellung der beiden Mannschaften mit Schiedsrichtern und das Anstimmen der rumänischen Nationalhymne. Alle Zuschauer standen auf und sangen zur Blasmusik der Bodentruppenakademie „Nicolae Bălcescu“ aus Hermannstadt mit. Pünktlich zum Anpfiff des Spiels zündeten die Fans der Hermannstädter Fußballmannschaft rote Rauchfackeln, so dass es in den ersten 10 Minuten vor lauter Rauch kaum möglich war, den Ball auf dem Fußballfeld zu sehen.

Die Fußballer schienen jedoch kein Problem damit zu haben, denn schon in der zweiten Minute schoss Silviu Balaure mit dem Kopf das erste Tor für FC Hermannstadt, nach einem Pass des Linksaußenspielers Raul Opruț. Die Freude des 1:0 war riesig und Fans wie Zuschauer klatschten und riefen vor Begeisterung den Namen der Mannschaft. Es folgten mehrere Versuche der Spieler aus Konstanza, den Ball ins Tor von Alexandru Uțiu zu befördern. Vergeblich.

Es folgte die zweite Halbzeit, die noch spannender und torreicher war als die erste. Die von Marius Măldărășanu trainierte Mannschaft überraschte die Zuschauer im Stadion auf positiver Weise. Daniel Paraschiv schickte in der 54. Minute den Ball nach einem Konter zu Silviu Balaure, und der Mittelfeldspieler schob den Ball aus 8 Metern zum 2:0 ins Netz; das Tor wurde von Schiedsrichter Bogdan Dumitrache wegen eines angeblichen Fouls von Paul Antoche an Constantin Grameni überprüft, aber das Tor wurde schließlich anerkannt.

Auch der Video-Assistent (VAR) kam mehrmals zum Einsatz, u. a. in der 63. Minute bei einem harten Foul an Daniel Paraschiv von Mihai Popescu, der nach der Überprüfung des Bildschirms eine rote Karte bekam, statt der gelben. Mit nur 10 Männern auf dem Spielfeld versuchten die „Matrosen“ der hochmotivierten FC Hermannstadt standzuhalten. Nach einem Eckball von Alexandru Oroian wurde Florin Bejan im Strafraum von Constantin Grameni gefoult, und Schiedsrichter Dumitrache gab nach erneuter Überprüfung durch den VAR einen Elfmeter. Valentin Buhăcianu besiegte Torwart Mihai Aioani vom Elfmeterpunkt mit einem Flachschuss, der unter die Latte in die Mitte des Tores ging. 3:0. Kurz danach verlor auch Hermannstadt einen Spieler: Saeed Issah foulte Romario Benzar und bekam ebenfalls die rote Karte gezeigt und wurde vom Feld verwiesen. Mit je zehn Spielern pro Team auf dem Rasen ging das Spiel weiter. Es gab noch einige Torversuche, doch das unerwartete vierte Tor fiel erst in der Verlängerung. Petrișor Petrescu besiegte Aioan mit einem halbhohen Schuss rechts vom Torhüter. Das erste Spiel auf dem neu gebauten modernisierten Hermannstädter Stadion endete 4:0 und erfreute tausende von Zuschauern in den Tribünen aber auch zu Hause vor den Bildschirmen. Gheorghe Hagi gratulierte in der anschließenden Pressekonferenz für den Sieg aber auch für das schöne Stadion und wünschte Erfolg und viele schöne Events auf dem neuen Stadion.

Das letzte Spiel der 1. Liga in diesem Jahr findet am 20. Dezember in Klausenburg gegen CFR Cluj statt, während das nächste Spiel auf dem neuen Stadion in Hermannstadt, am 21. Januar 2023, gegen FCSB ausgetragen werden wird.

Cynthia PINTER