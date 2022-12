25 Jahre strategische Partnerschaft

Ausgabe Nr. 2799

,,Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft zwischen den USA und Rumänien weiter zu vertiefen, sobald die Visapflicht für die rumänischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in die USA reisen, wegfallen wird“, sagte Hermannstadts Bürgermeisterin Astrid Fodor bei der feierlichen Eröffnung der von der US-Botschaft in Bukarest und der Presseagentur Agerpres veranstalteten Wanderausstellung zu 25 Jahren strategischer Partnerschaft zwischen den USA und Rumänien, die unter dem Titel ,,We are the People“ (so lautet die Präambel der Verfassung der USA) steht und am Donnerstag der Vorwoche auf dem Huetplatz aufgestellt wurde. Unser Bild: Bürgermeisterin Astrid Fodor gehörte zu den ersten Besucherinnen der Ausstellung. Foto: Presseamt der Stadt