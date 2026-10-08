Für Kinder und Junioren

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„Sibiu Open“ setzt auf den Tennis-Nachwuchs

Ausgabe Nr. 2979



Die 15. Ausgabe des Turniers „Sibiu Open“ findet vom 9. bis 12. Oktober im Tennis Club Pamira, in Hermannstadt statt. Das schon zur Tradition gewordene Tennisturnier wird seit vergangenem Jahr nur noch für Kinder und Jugendliche organisiert und heuer werden erstmals die Nachwuchsspieler nach ihrer Spielstärke gemäß der internationalen UTR-Klassifizierung eingeteilt.

Das heißt im Klartext: Nicht das Alter allein entscheidet über die Einteilung, sondern das tatsächliche Leistungsniveau der Spieler. Die neue Turnierform steht im Zusammenhang mit der Gründung der „AJT Sibiu“, der Kreis-Tennisvereinigung für Kinder und Jugendliche. Sie soll jungen Tennisspielern aus Hermannstadt und der Region Zentrum mehr Möglichkeiten bieten, Wettkampferfahrung zu sammeln.

Für die Nachwuchsspieler bedeutet das vor allem eines: mehr Spiele gegen Gegner, die ihnen sportlich möglichst nahe sind. Ein Match soll damit nicht nur über Sieg oder Niederlage entscheiden, sondern den Spielern auch helfen, sich weiterzuentwickeln.

„Sibiu Open wird weiterhin ein hochwertiges Sportereignis sein, mit dem wir Hermannstadt bekannt machen wollen“, sagt Marius Vecerdea, Direktor des „Sibiu Open“.

Die Entscheidung, das Turnier den Kindern, Junioren und jungen rumänischen Tennisspielern zu widmen, sei bewusst getroffen worden. Sie seien die Zukunft des Sports, so Vecerdea.

Erhalten bleibt auch die im vergangenen Jahr eingeführte Kategorie Under 21 Herren. Sie richtet sich an junge Spieler, die sich auf dem Übergang vom Junioren- zum Profitennis befinden. Für diese Kategorie sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Lei ausgeschrieben.

Cynthia PINTER