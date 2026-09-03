Walzerabend und Radtour

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70 Jahre deutsche Sendung von Radio Temeswar

Ausgabe Nr. 2974

Radio Temeswar begeht in diesem Herbst 70 Jahre seit der ersten Sendung in deutscher Sprache. Dazu gibt es zunächst zwei öffentliche Veranstaltungen: einen Walzerabend am 4. September auf dem Sankt-Georgs-Platz in Temeswar und eine Radtour am 12. September durch die Banater Heide von Billed nach Lenauheim. Beide Veranstaltungen greifen auf unterschiedliche Weise Themen auf, die die deutsche Sendung seit Jahrzehnten begleiten – Musik, Brauchtum, Begegnung und die Verbindung zwischen den deutschen Gemeinschaften im Westen Rumäniens und der Welt.

Den Auftakt bildet am Freitag, dem 4. September, ab 18 Uhr, ein Walzerabend auf dem Sankt-Georgs-Platz. Tänzerinnen und Tänzer der banatschwäbischen Gruppen Banater Kranz und Lovriner Lilien sowie der Temeswarer Tanzschulen Just Dance und Energy Studio zeigen Wiener und langsamen Walzer. Eine Woche später, am Samstag, dem 12. September, geht das Jubiläum auf zwei Rädern weiter. Unter dem Motto „Auf den Spuren der Banater Schwaben“ führt eine rund 39 Kilometer lange, auch für weniger geübte Radfahrer gedachte Tour durch mehrere Ortschaften der Banater Heide. Die Strecke verläuft von Billed über Großjetscha und Bogarosch nach Lenauheim und anschließend über Kleinjetscha zurück nach Billed, wo die Radfahrer beim Deutschen Forum empfangen werden.

Mit beiden Veranstaltungen verlässt das Jubiläum bewusst das Radiostudio. Ein offizieller Festakt mit Sondersendung zum 70-jährige Jubiläum sowie weitere damit verbundene Kulturevents sollen im Spätherbst folgen. Die erste deutschsprachige Sendung wurde bei Radio Temeswar am 4. November 1956 ausgestrahlt, nur rund eineinhalb Jahre nach der Gründung des Regionalsenders und wenige Tage nach der ersten Sendung in serbischer Sprache. Sie dauerte damals 20 Minuten täglich. Heute gehört das deutsche Programm zu den Minderheitensendungen des öffentlich-rechtlichen Regionalstudios, das neben Rumänisch in insgesamt neun Sprachen ethnischer Minderheiten sendet. Über die reine Berichterstattung hinaus verstand sich die deutsche Redaktion früh auch als Dokumentarin des kulturellen Lebens. Für ihr Tonarchiv entstanden Aufnahmen mit Blaskapellen, Schauspielern des Deutschen Staatstheaters, Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und Vertretern deutscher Gemeinden – auch aus kleineren und abgelegenen Ortschaften. Vor und nach 1989 blieb die Sendung zugleich ein Bindeglied zwischen den deutschen Gemeinschaften im Banat und den ausgewanderten Banater Schwaben. Heute berichtet sie neben dem Gemeinschaftsleben unter anderem über deutschsprachiges Bildungswesen, Kirche, Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Die Sendungen sind weiterhin regelmäßig im Programm von Radio Temeswar verankert.

Astrid WEISZ