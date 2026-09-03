Theresianum wird saniert

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Ausgabe Nr. 2974



Das Gebäude des ehemaligen von Maria Theresia gegründeten Waisenhauses in Hermannstadt wird derzeit saniert, gibt das Hermannstädter Bürgermeisteramt bekannt. Den Auftrag hat die Firmenvereinigung Total NSA AG Construct SRL Sibiu & Real Deco SRL București & Pro Hart Group SRL Sibiu erhalten. Der Gesamtwert der Sanierung beträgt 70,56 Millionen Lei. Davon stammen 44,38 Millionen Lei aus EU-Mitteln und aus dem Staatshaushalt Rumäniens. Der Eigenbeitrag beziffert sich auf 26,18 Millionen Lei. Innerhalb von 18 Monaten soll hier ein schmuckes Schulgebäude entstehen, u. a. mit einem Sportplatz, Labors, einer Bibliothek, Grünflächen, Fahrradstellplätzen. Foto: KI-generiert