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Ausgabe Nr. 2974



Ein Urgestein des Rumänischen Rundfunkwesens wurde im Rahmen der monatlichen Tagung des Hermannstädter Kreisrats am 27. August mit dem Titel eines Ehrenbürgers des Kreises Hermannstadt geehrt. Es handelt sich um Ioan Vulcan, auch Agnițeanu, der Agnethler, genannt, der am 24. Februar 1935 in Agnetheln geboren wurde. Fast 70 Jahre lang arbeitete er beim Rumänischen Rundfunk als Korrespondent für den Kreis Hermannstadt. 1998 trat er in den Ruhestand, blieb aber bis heute aktiv. Unser Bild: Ioan Vulcan (rechts) und der Initiator der Ehrung der stellvertretende Kreisratsvorsitzende Paul Kuttesch. Foto: Ioana CĂPĂȚÂNĂ