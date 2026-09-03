Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2974



Erfolgreicher Wohltätigkeitsbasar: Eine Initiativgruppe um das Ehepaar Mihaela und Dieter Wetscheza hat erneut einen Wohltätigkeitsbasar zugunsten des Kinderhospizes des Dr. Carl Wolff-Vereins veranstaltet, diesmal auf dem ehemaligen Schulhof in Michelsberg. Insgesamt 12.000 Lei wurden dabei gesammelt, mit dem Verkauf von Büchern, Kleidung, Schuhwerk, Spielzeug, Kunstwerken, Hausrat u. a. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucherinnen und Besucher sorgte das Team des Restaurants „Kamin“ um Laura Menard. Der gesamte Erlös geht an das Kinderhospiz in Hermannstadt.

Foto: Beatrice UNGAR